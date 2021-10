'Una canción irlandesa' y otros estrenos

Filmada con tacto, buscando la belleza, 'Una canción irlandesa' no es lo más destacable de la cartelera de este fin de semana, aunque cuenta con el protagonismo de Emily Blunt y Jamie Dornan ('Cincuenta sombras de Grey'), una pareja en la ficción con serios problemas en sus respectivos entornos familiares. El título original de la película, 'Wild Mountain Thyme', hace referencia a una canción popular celta adaptada a lo largo de los años por músicos como Bob Dylan y Joan Baez, George Harrison, Van Morrison, Rod Stewart o Ed Sheeran. La acción transcurre en la Irlanda rural, donde el conflicto entre los clanes de dos granjas cercanas se agravan, al estilo de 'Romeo y Julieta', cuando surge el amor entre dos miembros de diferentes familias. Dirigida por John Patrick Shanley, responsable de 'La duda' y 'Joe contra el volcán', ganador de un Oscar por el guión de 'Hechizo de luna', un Premio Tony y un Pulitzer, la película, masacrada por la crítica especializada -curiosamente, falla la historia-, fue presentada recientemente en el BCN Film Fest. Adapta el musical 'Outside Mullingar', presentado con éxito en Broadway, con Jon Hamm, de 'Mad Men', y el carismático Christopher Walken complementando el reparto.

Amalia en el otoño

Vídeo.

Anna Utrecht dirige y coescribe, junto a Octavio Lasheras, 'Amalia en el otoño', un drama optimista, a pesar de su temática. Dialoga sobre la relación actual con nuestros mayores, de la mano de un llamativo plantel de veteranos intérpretes del cine español, quizás lo mejor del menú, entre ellos María José Alfonso, Máximo Valverde, Manuel Zarzo, Guillermo Montesinos y Saturnino García. Esta ópera prima la protagoniza una viuda de 77 años que afronta su vida en soledad. Sus hijos viven lejos y resulta difícil verles, con lo cual acaba ingresada en una residencia. Entonces, irrumpe en escena la covid-19.

Summer of Soul

Vídeo.

Documental musical, e histórico, integrado por imágenes recogidas hace medio siglo durante el Festival Cultural de Harlem, celebrado en el verano de 1969, organizado a 160 kilómetros al sur de Woodstock. El emblemático evento homenajeó la historia, cultura y moda afroamericanas, con actuaciones de Stevie Wonder, Nina Simone, Sly & the Family Stone, Gladys Knight & the Pips, Mahalia Jackson, B.B. King, The 5th Dimension y otros artistas de importancia. El material nunca vio la luz y por fin sale del olvido, revelándose como un curioso testimonio del poder sanador de la música en tiempos revueltos, tanto pasados como presentes. Los melómanos los disfrutarán especialmente.

La mujer que escapó

Vídeo.

Drama premiado en Berlín con el galardón a la mejor dirección. Hong Sang-soo dirige, escribe el guión y firma la música de esta producción modesta de Corea del Sur pergeñada por el prolífico y reflexivo cineasta oriental, de filmografía incontestable, multipremiada, con títulos de recibo como 'Noche y día', 'List' o 'Lo tuyo y tú'. De nuevo exprime el lenguaje del cine para cautivar al espectador, el medio como sanación. La mujer protagonista aprovecha un viaje de negocios de su cónyuge para visitar a diferentes amigas a las afueras de Seúl, cada una con su propia carga sentimental. Una sana invitación a la reflexión que sigue la línea del alabado creador.