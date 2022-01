'Buscando a la mágica Doremi', una de brujas traviesas

Creer o no creer en la magia. Hacerse mayor o seguir disfrutando de la fantasía como un crío. Tan complicadas cuestiones se hace 'Buscando a la mágica Doremi', la adaptación al formato largometraje de la serie de anime 'Magical Doremi'. De la mano de Selecta Vision, distribuidora especializada en el lanzamiento de cine de animación con sello oriental, visita la cartelera, coincidiendo con el 20 aniversario de la creación original, una propuesta entrañable producida por los míticos estudios Toei Animation. Empleando técnicas tradicionales, la película cuenta la historia de tres chicas que se engancharon a la serie en su día, puro metalenguaje, y deciden años después recuperar el espíritu de aquello que les hizo felices en su infancia. Aparentemente no tienen nada en común, salvo que sus vidas no son lo que les gustaría, para nada lo que habían soñado, pero unen sus fuerzas gracias a su devoción por 'La mágica Do-Re-Mi', protagonizada por un grupo de jóvenes aprendices de brujas.

La serie se emitió por primera vez en la televisión japonesa en 1999, programándose algo más de 200 episodios hasta 2003, a lo largo de cuatro temporadas. La aventura tiene lugar en Misora (Japón), lugar de encuentro de un hatajo de niñas de la escuela primaria lideradas por la romántica Doremi. Como aprendices de bruja deben superar una serie de pruebas y exámenes, en la línea de 'Harry Potter', pero con más color y algarabía. Junichi Sato ('Sailor Moon', 'Romeo x Juliet') y Yu Kamatami ('Precure') dirigen este curioso lanzamiento en salas que atiende a la creciente demanda actual por el anime, tendencia en alza entre los más jóvenes que parece no tener techo. El fenómeno otaku sigue imparable. Existe un manga, por supuesto, firmado por Shizue Takanashi. 'Buscando a la mágica Doremi' homenajea a la creación de partida y a sus fans, con la historia de Sora de Nagoya, Mire de Tokio y Reika de Onomichi. Tres mujeres, de diferentes edades y con distintas ocupaciones que pasan los días en ciudades diferentes. El tío creció viendo la serie 'La mágica Do-Re-Mi', su punto de encuentro. Las aprendices de brujas solían reunirse en la tienda Maho-do, inspirada en un edificio de Kamakura. Allí se encuentran para realizar un recorrido por todos los lugares asociados con su obsesión. La relación de amistad les estimula, hasta el punto de afrontar sus conflictos y evolucionar como personas.