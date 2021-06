Ariadna Gil regresa para denunciar la violencia machista La actriz protagoniza junto a Álex García 'Solo una vez', ópera prima de Guillermo Ríos Bordón que pretende huir de estereotipos Ariadna Gil protagoniza 'Solo una vez'. BORJA CRESPO Jueves, 10 junio 2021, 12:56

Por desgracia, la violencia machista sigue acaparando los medios. Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad no cesa y el cine continúa preocupándose por el tema, especialmente desde el impacto de 'Te doy mis ojos', de Icíar Bollaín. 'Solo una vez' se apunta al formato thriller para describir los movimientos de una psicóloga que trabaja en un servicio de atención personal a mujeres que sufren malos tratos. Su labor no es fácil, lleva unos días acosada por el marido de una de sus pacientes mientras en el centro donde colabora intenta ayudar a una pareja con una denuncia de por medio que no está del todo clara.

Vídeo. Tráiler de 'Solo una vez'.

Estrenada en la Sección Oficial de la pasada edición del BCN Film Fest, el guion de la película está basado en una obra de teatro de igual título, escrita por la dramaturga Marta Buchaca, que también firma el libreto. Lo ha convertido en imágenes Guillermo Ríos Bordón, firmando una ópera prima que pretende huir de ciertos estereotipos. En el plantel principal luce Ariadna Gil, que vuelve al ruedo junto a Álex García, perturbador en la recomendable serie 'Antidisturbios', y Silvia Alonso, una de las actrices jóvenes más prolíficas de nuestro cine, presente en comedias con tirón como 'Hasta que la boda nos separe' o 'Perdiendo el Este'.

Buchaca ya adaptó al cine otra de sus obras teatrales, 'Litus', donde participaba el propio Álex García. El texto original ha derivado al cine de género tras convertirse en un guión cinematográfico. El papel principal que defiende Ariadna Gil, una madre separada entregada a su colaboración en el Centro de Atención Social, se encuentra en una encrucijada. Pretende ayudar a la pareja, cuyos roles defienden García y Alonso, sonsacándoles sus contradicciones, haciéndoles ver una posible realidad escondida. Álex encarna a un tipo que deja entrever sus lado oscuro, su especialidad frente a las cámaras últimamente.

«Cuando leí el guion por primera vez me resultaba chocante, pero por supuesto que él no lo sabe, que es un maltratador», relata el actor. «Esto es algo común, quien tiene un problema de este tipo necesita tratarlo para saber de dónde viene, todo empieza por reconocer el problema». Tendemos a creer que esta problemática tiene que ver con la clase social, pero 'Solo una vez' subraya que nada es lo que parece y que «hace falta una revisión en cada uno de nosotros para ver estos problemas», según subraya su coprotagonista. La tragedia expuesta invita al espectador a reflexionar sobre sus propias incoherencias.