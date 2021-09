El amante tardío y homosexual de Marguerite Duras

Yann Andréa (Guingamp, Francia, 1952-París, 2014) descubrió la literatura de Marguerite Duras a los 20 años y decidió que no iba a leer a ningún otro autor el resto de su vida. Tres años después, la escritora y cineasta presentó en Caen una proyección de 'India song'. Andréa le pidió su dirección postal y durante cinco años le envió al menos una carta diaria. Duras, 38 años mayor, nunca contestó. En 1980 acordaron encontrarse. Se acostaron la segunda noche y desde entonces Andréa, que era homosexual, se convirtió en el secretario personal y amante de la escritora durante sus últimos 16 años de vida.

'Quiero hablar de Duras', con la que la directora francesa Claire Simon compite en San Sebastián, recupera la figura de Yann Andréa, que en realidad se llamaba Yann Lemée y fue rebautizado por la autora de 'La impudicia'. Prácticamente todo el filme es una larga conversación entre el protagonista (Swann Arlaud) y su amiga la periodista Michèle Manceaux (Emmanuelle Devos), sin que Duras aparezca en ningún momento. Andréa se sincera sobre su relación. La novelista, cuyo alcoholismo agrió su carácter, nunca admitió la homosexualidad de su compañero. Las cintas de aquella larga entrevista estuvieron guardadas hasta que, a la muerte de ambos 17 años después, la hermana de Andréa las transcribió y publicó en formato de libro en 2016.

Swann Arlaud (Yann Andréa) y Emanuelle Devos (Michèle Manceaux) en 'Quiero hablar de Marguerite Duras'.

«El libro me impresionó», reconoce Claire Simon. «Primero pensé que ahí había una obra de teatro y después decidí llevarlo al cine. Junto al deseo de Yann Andréa de ser grabado estaba el mostrar una historia de amor». Si la historia del filme es fascinante, la manera de contarla de la directora no lo es tanto. El largo soliloquio de Swann Arlaud en dos tomas de 45 minutos va acompañado de imágenes documentales de los rodajes de Duras y una serie de ilustraciones en tinta para mostrar sin crudeza las relaciones sexuales de la pareja. Simon deposita todo el peso del relato en la palabra y el resultado está más cerca del teatro filmado o incluso el audiolibro que del cine.

Vídeo. Tráiler de 'Quiero hablar de Marguerite Duras'.

«Marguerite Duras me encanta, era de los pocos autores que leía mi madre y yo he crecido con su literatura. No soy una 'groupie' suya, pero fue una gran mujer y escritora con un estilo inventivo y un encanto enorme», admite Claire Simon, quien remarca que esta película sin distribución en España es sobre Yann Andréa. «Nos hemos centrado en el texto, es el archivo que contiene la historia y unos seres que soñaban con el amor perfecto y acabaron por destruirlo. No es solo la historia de Marguerite Duras y Yann Andrèa, sino una historia universal. He intentado dar vida a fantasmas».