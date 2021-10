Almodóvar, Larraín y Campion, a por el León de Oro en Venecia

Si la semana pasada la noticia era el regreso de Pedro Almodóvar a la Mostra de Cine de Venecia por la puerta grande -su nueva película, 'Madres paralelas', no solo inaugurará el festival sino que competirá en la sección oficial de la 78 edición-, ayer la gran novedad en torno al certamen, que se celebrará del 1 al 11 de septiembre, era descubrir con quién se las va a tener que ver el cineasta manchego para hacerse con el preciado León de Oro.

Y todo apunta a que no será nada fácil que el prestigioso galardón viaje a España. La cinta de Almodóvar, en la que aborda dos de sus temas favoritos como son la maternidad y la familia, se medirá, entre otras, a la del italiano Paolo Sorrentino. El ganador del Oscar a la mejor película en lengua extranjera por 'La gran belleza' (2014) recalará en la Mostra con 'Fue la mano de Dios', una cinta rodada en su ciudad natal, Nápoles, y en la que explica su relación con el fútbol, con su ídolo Maradona, y cómo todo ello le salvó la vida.

Almodóvar también deberá enfrentarse al chileno Pablo Larraín, que este año compite con 'Spencer', un largometraje dedicado al fin de semana que Diana de Gales, interpretada por Kristen Stewart, decidió divorciarse del príncipe Carlos, heredero de la corona de Inglaterra. Parte también como una de las favoritas la neozelandesa Jane Campion. La responsable de 'El piano' (1993) regresa a la gran pantalla, más de diez años después de su última película, para competir con el filme 'The Power of the Dog', inspirado en la novela homónima de Thomas Savage, sobre una guerra entre hermanos. En total han sido 21 los filmes seleccionados para optar al mayor galardón en una edición que se presenta particularmente interesante y rica.

Un certamen que confirma también el excelente estado de salud del cine de América Latina, con cuatro filmes en la competición oficial. Uno de ellos es el que protagonizan Penélope Cruz -la actriz hace doblete, pues también está presente en 'Madres paralelas'- y Antonio Banderas, 'Competencia oficial', dirigido por los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn, que vuelve por tercera vez a la Mostra en un ejercicio de metacine que es «un cántico sobre el narcisismo, con un guión irresistiblemente irónico», subrayó Alberto Barbera, director de la Mostra.

«La calidad promedio de los filmes es más alta de lo habitual», explicó el director de la Mostra, durante la presentación por internet del festival, que por segundo año consecutivo se realizará en medio de los brotes de coronavirus. «Es como si la pandemia hubiera estimulado la creatividad», reconoció. El prestigioso festival se llevará a cabo de nuevo con un escrupuloso respeto a las medidas sanitarias, sin colas, ni aglomeraciones, con los espectadores sentados a distancia y con la obligación de presentar el llamado 'pasaporte covid' que certifica que una persona ha recibido la pauta completa de vacunaciones.

Ya fuera de competición participarán Ridley Scott con 'Duelo final' con Matt Damon y Ben Affleck y la esperada adaptación del clásico de ciencia ficción 'Dune', dirigida por Denis Villeneuve, con impresionantes efectos especiales, cuyo estreno se ha ido retrasando debido a la pandemia.

El cineasta surcoreano Bong Joon-ho, aclamado con el Oscar por su genial 'Parásitos', será el presidente del jurado, mientras la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis recibirá el León de Oro a su carrera y el italiano Roberto Benigni el León de Oro a la trayectoria.