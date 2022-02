Compañía Cervecera de Canarias S.A.

Martes, 15 febrero 2022, 22:36

La empresa tiene un carácter regional, con dos marcas icónicas para las islas como son Tropical y Dorada. La Compañía es el resultado de la fusión en 1994 de las empresas SICAL , de la provincia de Las Palmas (fundada en 1924), y Compañía Cervecera de Canarias, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (fundada en 1939).

SICAL fue fundada por empresarios de Gran Canaria y su desarrollo se realizó de forma conjunta con una fábrica de chocolates.

Compañía Cervecera de Canarias se fundó en 1939, con el término de la Guerra Civil, sin embargo no pudo empezar a operar porque la maquinaria comprada en Alemania no podía llegar a Canarias por el bloqueo derivado de la Segunda Guerra Mundial. No fue hasta después de la guerra cuando se pudo terminar la construcción, de forma que la primera cerveza se puso en el mercado en 1948.

Respecto a sus dos marcas más conocidas, Cerveza Dorada Especial atesora 10 medallas de Oro concedidas por la entidad referente Monde Selection, mientras que Cerveza Tropical es la cerveza más consumida en Canarias.

Compañía Cervecera de Canarias, líder en cerveza en Canarias, y primera industria manufacturera de las islas, llevamos desde 1924 con La Tropical y en 1939 con CCC Dorada siendo parte de la vida de los canarios

La calidad y la frescura son dos señas de identidad de las marcas de CCC. El mayor enemigo de la cerveza son el tiempo y las altas temperaturas. Gracias a la fabricación local se puede disfrutar de cerveza elaborada una semana antes, lo que garantiza las mejores condiciones de frescura y calidad.

A la hora de destacar la cadena de valor, conviene subrayar que CCC trabaja, entre otras empresas, con Vidrieras Canarias, S.A, CanaryPlast S.A.; Litografía Romero, S.A.; Ascanio Química; Carburos Metálicos y Martínez Cano.

Como compañía implicada en el desarrollo económico y social de las islas, en cuanto se decretó el estado de alarma por la pandemia, CCC desarrolló varias acciones de relevancia. Entre otras, sobresalen el apoyo al pequeño comercio de alimentación, fomentando la compra cercana con campañas en redes sociales; el lanzamiento de la app 'Por tu Bar' para que los consumidores canarios apoyaran a la hostelería con compras anticipadas, además de incluir una donación de producto por parte de la Compañía; la entrega de un kit gratuito para la reapertura de la hostelería con gel hidroalcohólico, guantes, mascarillas, etc.; la preparación de guías de trabajo para la hostelería, cumpliendo con las recomendaciones de los especialistas para la reapertura; el desarrollo de una herramienta de menú digital para la hostelería; y el apoyo a ONG de ayuda a necesitados con entrega de neveras para el almacenamiento de productos perecederos.