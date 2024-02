Cuando la tecnología discrimina: «Somos el 10% de la población de España y nos sentimos olvidados»

Las últimas herramientas digitales no son del todo accesible para personas con alguna dispacidad

Paga sin contacto, seguridad biométrica, pantallas plegables, inteligencia artificial que te responde, pantallas táctiles… Estas son algunas de las tendencias y dispositivos que se han presentado en los últimos días en el Mobile World Congress de Barcelona. «Pero a mi un botón pequeño me es imposible pulsarlo», responde Jesús Hernández-Galán. «O una persona ciega con los TPV (terminales de pago) sin botones no sabe cuánto está pagando porque no emite sonidos», añade. «¿Qué hacemos? El 10% de la población española nos sentimos olvidados por la tecnología», advierte.

Estas son palabras del director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE que ha traído a este evento tecnológico el debate sobre la tecnología inclusiva. «Se están haciendo bien las cosas, pero queda mucho por avanzar», asegura. En España, 4,38 millones de personas afirman vivir con alguna discapacidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en su evaluación Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) con datos de 2020. En este trabajo, el organismo español de estadística también pregunta a los encuestados sobre las posibles dificultades con las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). En este sentido, el 39,4% de las personas con discapacidad de 6 y más años estuvo condicionado para el acceso a ellas. Por sexo, el 41,1% de las mujeres, frente al 37,0% de los hombres. Esta dificultad motivada por la discapacidad aumentó con la edad; afectó al 29,9% de las personas de 6 a 44 años, frente al 57,6% de los de 80 y más. «Nosotros estamos certificando móviles y dispositivos electrónicos de los grandes nombres del sector y se está avanzando», explica Hernández-Galán. «Apple lo está haciendo bien, Microsoft también, Samsung, LG…», añade. Sin embargo, recuerda el director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE que están apareciendo nuevas tecnología que no piensan en todos. «Mañana tu vida puede cambiar y ser uno más de ese 10% de la población», advierte. Y no lo están a pesar de ser una obligación europea transpuesta a la legislación española el pasado año. «Esta normativa obliga a que las tecnologías sean accesibles». En concreto, esta directiva tiene como objetivos principales armonizar los requisitos de accesibilidad para determinados productos y servicios, en búsqueda del buen funcionamiento del mercado interno de la Unión Europea. A través de la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en este aspecto, se quiere contribuir a eliminar y evitando obstáculos existentes en este ámbito. Noticia relacionada MWC 2024 Tecnología después de los 70: el Mobile también piensa en el público menos 'techie' Edurne Martínez Pero la realidad no es tan ajustada como marca la normativa. «En algunos casos estamos retrocediendo», detalla. «Yo tengo problemas de movilidad en las manos y si un sistema me pide reconocimiento facial me cuesta mucho poder hacerlo solo». Para ello, la Fundación ONCE junto con la Universidad austriaca Johannes Kepler de Linz y la Red Europea de Turismo Accesible (ENAT) trabajan en el despliegue del programa europeo Accessible UE, lanzado en diciembre de 2022, con el que buscan romper barreras y hacer la tecnología más accesible. Desde su creación, este programa trabaja en el desarrollo de la inteligencia artificial como una herramienta de ayuda y acompañamiento. En estos días de MWC, Hernández-Galán ha presentado en el Pabellón España y en el evento de empresas emergentes 4YFN, que cumple esta edición una década de vida, los proyectos de esta estrategia. Con Gossa se emplea la IA para valorar las habilidades blandas de las personas con discapacidad intelectual; AccessRobots busca facilitar la movilidad de las personas con discapacidad en espacios comerciales complejos, y con Walkerpisa se están integrando diversos elementos para que puedan moverse de forma segura por las ciudades. Una tecnología para las personas con discapacidad y hecha con personas por discapacidad.«Tenemos unas 50 personas en 11 proyectos con expertos en accesibilidad, en arquitectura, en urbanismo, en movilidad, en transporte, en tecnología… Y más de la mitad de nosotros tenemos alguna discapacidad», responde.