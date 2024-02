El software español al que las empresas del Ibex 35 preguntan cómo ser más sostenibles

José A. González Barcelona Miércoles, 28 de febrero 2024, 07:02 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

BBVA, Telefónica, Melià, Mapfre, Iberdrola… Y así un nutrido grupo de empresas del Ibex y no del selectivo español tienen detrás de sus memorias de estado no financiero las soluciones de Sygris. «Ahora todo el mundo y todas las empresas hablan de las memorias de sostenibilidad, pero hace unos cuantos años nadie lo hacía», responde Juan Pablo Gallardo, director de ventas de esta compañía española. Este software 'made in Spain' da vida a los grandes informes que las firmas cotizadas presentan ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). «Bueno y cada vez más aquellas que no lo son», apostilla.

De hecho, esta firma atesora un 90% de cuota en el mercado español de los sistemas de información sobre sostenibilidad y casi cuatro de cada diez nombres del Ibex hacen sus informes no financieros con esta herramienta. «Depende del contrato con cada una de ellas, pero la mayoría lo tienen para hacer el reporting que es capturar, ordenar, gestionar, auditar y explotar la información no financiera», señala el portavoz de Sygris. Aunque, asegura, en conversación con este periódico que cada vez son más las compañías que se acercan a ellos. Desde 2021, todas las empresas con más de 250 trabajadores y que sean entidades de interés público y su activo sea superior a los 20 millones de euros o la cifra anual de negocios supere los 40 millones se suma a la obligación que ya tenían las empresas cotizadas de presentar sus Estados de Información No Financiera (EINF). Aunque en los próximos meses, estas empresas tendrán que adaptar los datos sobre esta materia que dan a los reguladores, inversores y, también, financiadores. «Todos lo reportan porque lo exige la regulación, pero cada vez hay más que lo hacen para poder ser 'sexys' en el mercado y no están obligados», señala Gallardo. En este software 'made in Spain' las compañías pueden conocer desde su consumo energético hasta la brecha de género que tienen en la compañía. «La sostenibilidad son tres letras E, S y G», recuerda. La solución más básica permite cumplir con los estándares regulatorios, Ley 11/18, Indicadores GRI y Taxonomía Europea, incluso con la nueva Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), incluyendo su formato iXBRL. Pero, además, es capaz de «conocer tu propia empresa en el aspecto social, desde la brecha salarial, la paridad laboral o el impacto de las acciones realizadas o las acciones de voluntariado», explica. «También pueden calcular su huella de carbono», advierte Gallardo. Según el Anuario Climático 2023 de la Red Española del Pacto Mundial de la ONU, el número de empresas españolas que calculan y registran su huella de carbono en la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) ha aumentado un 18%. Sin embargo, sólo el 15% de estos registros incluyen las emisiones de los tres tipos de Alcance (1+2 y 3). «Muchas no saben cómo medirla y cuantificarla y con esta herramienta se soluciona este problema», comenta. El problema radica en el apartado de Alcance 3 que son aquellas emisiones indirectas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas por la cadena de valor de la propia empresa y, en algunos casos, pueden suponer más del 70% de su huella de carbono total. «La información al provenir de varias fuentes es complicada su gestión y homogeneización. Esta tecnología es un facilitador», detalla. «Hemos sido pioneros en España en este ámbito, Sergio -fundador de Sygris- fue un avanzado y ahora tenemos mucho camino recorrido», defiende. A pesar de ello, en los últimos años, esta compañía se enfrenta a nuevos contrincantes con grandes nombres en el sector: SAP, Oracle o Microsoft entre otros. A pesar de ello, la compañía española ha experimentado un crecimiento acumulado del 60% en los últimos cinco años, hasta los cinco millones de euros y ahora se encuentra en pleno proceso de internacionalización.