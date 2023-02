«Más que ropa o cosas, lo que necesitamos son fondos para resolver el problema en Siria»

Con más de una década de guerra, el noroeste de Siria ha vivido «un doble castigo en las últimas semanas», asegura Carmen Monclús, responsable de Protección de la operación transfronteriza de Unicef Siria-Turquía, al otro lado del teléfono. Los doce años de conflicto ha dejado, de momento, medio millón de muertos y 6,6 millones de refugiados y ahora «hay que sumar un desastre natural que deja más daños y víctimas», añade. De momento: 4.400 nuevas pérdidas humanas «y aún quedan muchos más por contabilizar, porque el rescate no ha llegado como a otras zonas afectadas por el terremoto», apostilla. Nuevas muertes y nuevos desplazados, «hemos normalizado una situación que no es normal», responde desde Gaziantep (Turquía) a pocos kilómetros de la frontera con Siria:

-¿Cuál es la situación actualmente?

-Estamos entrando en una etapa de reconstrucción después de una primera etapa de rescate. La situación es muy seria, porque nos encontramos con un desastre natural sobre una crisis humanitaria ya anterior. En estos momentos estamos respondiendo en una zona en la que viven 4,4 millones de personas, de las cuales 2,3 millones son niños y ya dependían de ayuda humanitaria. Hablamos del noroeste de Siria que no está bajo el control del gobierno del país y, por lo tanto, ya de entrada nos encontramos con algunos retos de acceso y de gobernabilidad porque es una zona bajo el control de grupos armados. Partimos de una situación muy precaria y la rehabilitación va a ser muchísimo más larga que en otro sitio. Las pérdidas son enormes, tanto humanas como materiales, como os podéis imaginar.

-¿Tienen cuantificadas esas pérdidas? ¿Cuánta gente ha fallecido?

-Son estimaciones, porque cada día están aumentando. Sólo en el noroeste, calculamos unos 4.400 fallecidos, pero, seguramente, haya muchos más. Pensad que la actividad de rescate no ha sido igual aquí que en otros muchos lados, por lo que todavía no sabemos la cifra exacta, pero habrá muchas más. Lo que sí estamos seguros y con bastante certeza es que el número de niños que ha perdido la vida está desproporcionadamente representados en ese número. Además, también, tenemos muchas personas heridas de gravedad que, desgraciadamente, van a perder la vida en los próximos días.

-¿Se sintieron los terremotos del pasado lunes? ¿Cómo han impactado en la población?

-Un poco desanimados, porque pensábamos que ya volvíamos a una cierta regularidad. Compañeros míos estaban volviendo a sus casas y desde anoche hemos vuelto todos otra vez a la oficina. Yo no he vuelto a mi casa. En ese sentido, estamos agradecidos de que tenemos por lo menos un lugar pues relativamente seguro, otros no están, desgraciadamente, en esa situación. Muchos que regresaban a su vida se han visto nuevamente desplazados y su situación agravada por una nueva réplica. Es complicado y duro.

-Hablaba de que la ayuda del rescate no ha llegado como en otros lugares. ¿Qué ha ocurrido?

-En las primeras horas e, incluso, días después del terremoto fue complicado porque los accesos también habían sido perjudicados, luego se restablecieron las comunicaciones y la logística y así llegaron los suministros y las provisiones. A día de hoy, más de 220 camiones con provisiones han cruzado la frontera. Ahora tenemos tres puertos de entrada y con el terremoto solo quedaba uno. Ahora hay tres, pero solo por tres meses.

-¿Llega toda esa ayuda que se pide y se manda?

-En Unicef muchas veces se ponen en contacto con nosotros muchas personas preguntándonos qué necesitamos. En España hay un comité nacional muy sólido y muy presente en la sociedad española. Tenéis una oportunidad preciosa para ayudar y yo os garantizo de que llega. Lo que sí que hace falta son fondos, porque antes aquí había un conflicto armado para el que llegaban ciertas cosas y estamos usando una estructura de emergencia ya existente para ahora dar nuevas respuesta a necesidades multiplicadas. En este contexto, más que artículos o ropa lo que necesitamos son fondos para que cada una de las agencias de la ONU pueda responder de verdad a las necesidades.

-Entiendo que lo que tienen miedo es que el terremoto entierre el verdadero problema que está viviendo el noroeste de Siria que es una guerra sin fin…

-Sí, el terremoto lo que ha hecho es magnificar la mala situación en la zona y ponerla nuevamente en el mapa que por fatiga internacional nos habíamos olvidado ya un poco de Siria. El conflicto armado existía antes del terremoto y seguirá existiendo después también. La solución no es humanitaria, es triste pero es así. Obviamente nosotros en la ONU nunca en la vida vamos a normalizar una situación así, pero cada año estamos muy lejos de una situación regular.

-¿Cómo era el día a día? ¿Cómo ha cambiado tras el terremoto?

-El terremoto lo que ha hecho es magnificar una emergencia que ya existía.Teníamos una infancia ya muy castigada con niños que no habían visto más que una situación de guerra. Además, muchas de las personas que aquí estaban ya eran desplazadas y vivían en campos, en tiendas, y tenían una situación muy difícil en su día a día. De hecho, más del 40% de la infancia en esta zona ya estaba fuera de la escuela, ya no tenía acceso a la educación. Es decir, estamos hablando de casi un millón de niños que ya no iban a la escuela antes del terremoto. Ahora esperamos que esta cifra se multiplique y sin olvidar que estamos en una zona llena de minas que complica todo aún más.

-¿Cuál es la necesidad más acuciante ahora mismo?

-¡Uf! Es complicado decir solo una. Es fundamental recuperar una rutina y un sentido de normalidad, aunque sabemos que están lejos de una situación regular. Necesitamos retomar un ritmo diario en el que la infancia pueda anticipar y predecir lo que van a hacer mañana, cómo va a ser mañana, eso es muy importante para los niños. Es decir, tenemos que volver a hacer funcionar todas las escuelas, tendríamos que recuperar las clínicas porque se han destruido más de 50 y sigue subiendo. Además, muchos niños han perdido a sus padres y cuidadores y es importante poner en marcha un sistema de rastreo y reunificación familiar.

-Trabajan con los más pequeños, ¿son conscientes de lo que están viviendo y sufriendo?

-Cada uno lo vive de una forma diferente, pero lo que sí vemos, y seguramente se percibirá en más tiempo, es un retroceso. Muchos niños han perdido su habilidad de hablar y es normal después de un shock como el que han vivido, muchos han perdido la habilidad de hablar o tienen pesadillas. A unos les aparece antes y a otros más tarde. Lo que todos quieren al final es volver a la normalidad que tenían antes, conocer la normalidad que vivían y eso va a tardar mucho.

-¿Cuánto tiempo va a llevar la reconstrucción?

-Normalidad como tal, hace mucho tiempo que aquí no la hay. Muchos niños no conocen lo que es una vida, más o menos, normalizada. Que la comunidad internacional lo haya normalizado es otra cosa, hemos normalizado el nivel de violencia que ya preexistía en el noroeste de Siria antes del terremoto. Para hacerte una idea, anualmente registramos y verificamos como mínimo más de 1.000 casos de violaciones de derechos de la infancia por las partes del conflicto. Es decir, estamos hablando de un récord de violaciones a los derechos de la infancia en un lugar relativamente pequeño. Speaker 1: [00:08:13] Podríamos decir que empezaremos a ver un cambio y que cada día se da un paso adelante. Pero lograr una situación normalizada, donde la infancia pueda ir a la escuela, tengan un entorno favorable y puedan desarrollarse falta muchísimo. Esto no es solo un tema humanitario, es también político.

-¿Cuánto dinero creen que se necesita para volver a esa normalidad?

-Tenemos cálculos aproximados. Lo que ha pedido toda la familia de Naciones Unidas son cerca de unos 400 millones de euros. Desde Unicef estamos pidiendo unos 180 millones de euros para el dispositivo del terremoto en todo Siria, donde la gran mayoría sería para el noroeste del país que es la parte que más ha sufrido el impacto del terremoto.

-Por último, ¿cómo enfrenta usted ese día a día que ve en su trabajo?

-Con cabeza fría y un gran corazón, solo eso.