Plan 2030: el programa de HM Hospitales para incorporar talento y vocaciones a la enfermería

Teresa Lozcoz tiene 24 años y una fortísima vocación sanitaria. Le viene de familia: su madre es médica y ha sido, durante mucho tiempo, voluntaria de Médicos sin Fronteras, igual que su padrino, sus tíos y la mayoría de los amigos de la familia, que trabajan también en actividades sanitarias: hay médicos, enfermeros, auxiliares, terapeutas, psicólogos... Un muestrario completo.

Pero lo suyo es la Enfermería. «Es la rama sanitaria que más me gusta, porque está muy ligada a empatizar, acompañar y aliviar a personas que, generalmente, está sufriendo y viviendo momentos duros –asegura–. Estar enfermo es complicado, porque además de sufrir la propia enfermedad te vuelves dependiente, y poder estar ahí para ayudar a los pacientes, empatizar con ellos, hacérselo un poco más ameno y mitigar el proceso es algo que me encanta».

Esa enorme vocación le ha servido a Teresa para acceder el Plan 2030 de ayudas al estudio de Enfermería que anualmente convoca HM Hospitales, una de las compañías integradas en Líderes con Propósito, la comunidad de empresas lideradas por Vocento que se gobiernan desde el propósito corporativo y en la que también están Havas Media Network España, Iberostar, IKEA, L'Oréal, Mahou San Miguel, Novartis, Puy du Fou, Salesforce, Santander, Telefónica y Tendam.

Alicia de la Cuerda, vicedecana de la Facultad HM de Ciencias de la Salud de la UCJC; Davinia Navarro, jefa de Atracción de Talento de HM Hospitales; y Roberto Sanz Soblechero, director de Comunicación y Márketing de HM Hospitales. Luca López

«Con el Plan 2030 buscamos a personas con una gran vocación en el campo de la Enfermería, con un alto grado de compromiso y una buena actitud en el trato humano y la cercanía con el paciente, su familia y cuidadores», explica Davinia Navarro, jefa de Atracción de Talento de HM Hospitales.

Está dirigido a estudiantes del Grado de Enfermería de cualquier Universidad que hayan finalizado el primer curso. «HM Hospitales, históricamente, ha hecho mucho hincapié en la docencia para que todo el personal de la compañía siga creciendo; tanto el sanitario (auxiliares, técnicos, personal de enfermería y médicos) como el resto de profesionales. Con reciente la creación de la Facultad HM de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela, pensamos que sería buena idea lanzar un programa de becas para gente sin vinculación laboral de HM Hospitales. Lo enfocamos a estudiantes de Enfermería porque creemos que esta especialidad es un importantísimo motor social, y no solo en la práctica médica o en la vida hospitalaria. Con el Plan 2030 no buscamos a los mejores estudiantes de Enfermería ni a los que tengan los mejores expedientes, sino a personas que tengan vocación para ayudarles a cumplir el sueño de labrarse una carrera profesional en esta especialidad, que es lo que les gusta».

«El Plan 2030 –explica la doctora Alicia de la Cuerda, vicedecana de la Facultad HM de Ciencias de la Salud de la UCJC– surge para captar y retener talento en la especialidad de Enfermería. Pero no solamente para eso. Busca estudiantes muy motivados hacia esta especialidad que, dentro de la salud, es la más vinculada con el paciente. Y busca futuros profesionales con empatía, capacidad de trabajar en equipo y una vocación de ayuda hacia los demás». Como Teresa.

Teresa nació en Tanzania, pero se considera más segoviana que el acueducto. «Mi madre estaba en Tanzania trabajando para Médicos sin Fronteras. Ella había tenido problemas para tener hijos y mi padrino, un médico canadiense que estaba en el mismo proyecto, le dejó los formularios para iniciar los trámites de adopción –explica–. Ella inició el proceso y aquí estoy, en lo que para mí ha sido una segunda oportunidad en la vida».

Esos formularios de adopción eran para el orfanato Santa Teresa de Jesús, donde estaba la pequeña Teresa. «Mi madre dice que fui yo quien la elegí, y yo creo que también fue así –asegura con una sonrisa–. Ella vino a ver el orfanato, yo la ví, me gustaron sus pendientes y fui a tocarle la cara. Básicamente, me tiré encima de ella». Teresa tenía tres años; su futura madre, 40.

La llegada a España, a Segovia, le produjo muchos sentimientos encontrados. «Yo veía que todo el mundo era diferente, cuando la diferente era yo –dice–. Fui de las primeras niñas negras que llegó a Segovia, pero siempre me he sentido muy acogida. Obviamente, algún comentario racista siempre hay, pero nunca he notado presión social ni me he sentido cohibida o que no me aceptan bien».

Por influencia familiar y también por su propia vocación de ayudar a los demás, Teresa tuvo claro desde el principio que su camino era la Enfermería. Si todo va bien, en junio terminará el Grado, le llaman mucho la atención las áreas de Pedriatría y Psiquiatría y se enteró de la existencia de las becas del Plan 2030 por un amigo: «Cursé la solicitud en el último momento. Me llamaron y realicé tres entrevistas: primero con la Universidad, luego con el departamento de Personas y Talento de HM Hospitales y luego una entrevista final. Su mayor interés era ver si lo mío era vocacional y si estaba segura de mi futuro estaba enfocado hacia la Enfermería».

Y lo estaba. «En esta última convocatoria tuvimos más de 70 candidaturas –cuenta Davinia Navarro– . A todas les realizamos tres entrevistas para quedarnos con los cuatro seleccionados para este curso. Luego tuvimos un último encuentro con ellos para comprobar que tienen las capacidades que buscamos: compromiso, un excelente trato humano, empatía, capacidad para trabajar en equipo y una vocación de ayudar los demás a prueba de bomba».

Teresa, junto con otros tres candidatos, pasó todos los filtros y este curso ha trasladado su expediente a la Facultad HM de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela. La beca del Plan 2030 le paga íntegramente los estudios, pero va mucho más allá: la incorpora en un programa de mentoring en el que un tutor le ayuda en su formación y la orienta en su desarrollo profesional, le ofrece prácticas remuneradas al terminar su formación y, durante esta, le ofrece la posibilidad de tener un minijob, un trabajo por horas compatible con los estudios en un área no asistencial de los centros de HM Hospitales, para que tenga una primera toma de contacto con la profesión.

«Había varias posibilidades de minijobs y escogí la captación de donantes para los bancos de sangre de los hospitales –asegura–. Nunca me había planteado esa posibillidad y la experiencia me ha gustado, porque la gente es superagradecida; al fin y al cabo no son enfermos y, para ellos, que están viviendo la enfermedad de un familiar, este área del hospital no es tan crítica, sino más relajada».

Para la doctora Alicia de la Cuerda, vicedecana de la Facultad HM de Ciencias de la Salud de la UCJC, el punto más destacado de la ayuda que los alumnos reciben del Plan 2030 es el programa de mentoring. «Una vez que los alumnos seleccionados están dentro del programa –señala–, les hacemos un seguimiento individualizado; la idea de ese control es ayudarlos a crecer desde que se están formando en la Universidad hasta que inician su trayectoria profesional».

«Cuando estás en la Universidad –prosigue la doctora De la Cuerda– tener ese mentor te viene muy bien para orientarte, para encarrilarte, y eso es lo que buscamos con esta figura». Y Teresa Lazcoz lo confirma: «Esta herramienta es muy útil, pues siempre tienes al lado a una persona con mucha experiencia que te va enseñando y guiando en función de tus intereses y de lo que tú quieras hacer».

La ayuda no culmina cuando el alumno o la alumna concluye su Grado y se incorpora a la vida laboral. «El mentoring también es una herramienta para animarlos a que continúen su formación con los máster o doctorados de posgrado», señala De la Cuerda.

«Esta es la segunda edición del Plan 2030 y con el programa de mentoring vamos a hacer mucha presión para que también haya quien se doctore en Enfermería –explica Davinia Navarro–, porque estimamos que ahí hay mucho recorrido y que en este área también se puede hacer mucha investigación».

«El propósito de HM Hospitales es aportar valor a la sociedad, y nosotros lo hacemos a través de una oferta asistencial excelente –señala Roberto Sanz Soblechero, director de Comunicación y Márketing de HM Hospitales–. Para eso necesitamos grandes profesionales. Y para tenerlos debemos tener un claro compromiso con la captación de profesionales con talento y con su formación académica. Que podamos formarlos en nuestra Facultad HM de Ciencias de la Salud y que podamos buscar, sin ningún filtro ni condicionante, dónde hay talento, vocación y actitud, como con el Plan 2030, casa perfectamente con nuestro propósito y nuestra filosofía»

Teresa Lazcoz, todavía tiene dudas sobre el camino que emprenderá cuando acabe sus estudios, en la especialidad en la que le gustaría enrolarse o si continuará con estudios de posgrado. «Me gustan todas las áreas y tener abiertas todas las posibilides», dice. Lo que sí tiene claro es que será en Enfermería, la rama sociosanitaria a la que le han llevado su vocación, su talento, su actitud y, un poco también, su entorno.