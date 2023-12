Nurettin Acar, CEO de IKEA: «Me gusta cometer errores, aprender de ellos y crecer. Eso es lo que entiendo que es la vida»

«Cuando más aprendes es cuando te enfrentas a un desafío, tomas una decisión y fracasas –asegura Nurettin Acar–. Eso es lo que forja a un buen líder: que haya ido fracasando a lo largo del camino».

Oyéndole hablar, no se puede decir que el CEO de IKEA en España sea un tipo miedoso ni echado para atrás. En lo personal, y también en lo profesional, Nurettin Acar ha ido asumiendo riesgos a lo largo de toda su vida. Y unas veces ha salido cara, y otras cruz. Pero eso no le ha hecho perder ni el foco ni el buen talante ni la actitud positiva.

Pausado y reflexivo, Nurettin Acar lleva el comercio minorista en la sangre desde que su padre, cuando tenía apenas 11 años, lo colocó como aprendiz en una tienda de alfombras. «Me encanta lo que hago. Me encanta el comercio minorista. Y me encanta ser alguien que aporta algo a alguien. Cuando yo era un niño y trabajaba en

una tienda de alfombras –dice–, cuando vendíamos una, los clientes a veces nos enviaban la foto de la alfombra colocada en su casa con una gran sonrisa en su rostro. Por eso relaciono el comercio minorista con la felicidad».

El retail es una de sus grandes pasiones, la otra es la montaña. «Nací en la montaña. Pertenezco a la montaña. Y amo la montaña porque me carga de energía –asegura–. Me encanta el senderismo y adoro pasar tiempo caminando y escalando porque son actividades que consiguen que me concentre».

De la montaña y de la escalada, Nurettin Acar ha extraído muchas enseñanzas ahora aplica en su trabajo: «El liderazgo y la escalada hacen un match casi perfecto. Ambos tienen muchas cosas en común. La primera es tener un objetivo; tener el deseo de venir a algún lugar y alcanzar la cima. Y la segunda es que, cuando partes de cierto punto, asumes la responsabilidad sobre ti mismo, pero también la responsabilidad sobre todos los que te rodean. Y eso se puede traducir perfectamente al liderazgo».

De cómo ser un buen líder, de lo que le pide a su equipo, de lo que aprendió de su familia trashumante y de su experiencia como inmigrante en Suiza, del legado personal y profesional que le gustaría dejar, de su desaforada pasión por el deporte y de cómo escalar y liderar una empresa tienen más elementos en común de los que parece, charlamos con Nurettin Acar para conocer a la persona que está detrás del propósito.