Pequeñas acciones, gran impacto

Mañana, 22 de abril, celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra, una fecha que nos invita a reflexionar sobre el estado actual del planeta y la importancia de cuidarlo para las generaciones futuras. Pero también es una fecha que nos lleva a pensar en nuestra relación con nuestro entorno y en las acciones que realizamos individualmente para protegerlo. Si bien es cierto que en los últimos años se han logrado avances significativos en la conciencia ambiental de todos, la situación actual de nuestro planeta sigue siendo preocupante. De hecho, tal y como señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cambio climático continúa siendo uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad en la actualidad y el aumento de la temperatura del planeta sigue siendo una de las mayores amenazas para el medioambiente, la biodiversidad y la salud humana.

Lo sabemos bien aquí, en España. Nos estamos enfrentando a desafíos ambientales de grandes magnitudes que cada vez se notan de forma más aguda en nuestro día a día. El aumento de las temperaturas medias y la reducción significativa en las precipitaciones en las últimas décadas nos lleva a periodos de sequía prolongada que afectan de forma directa al ecosistema, a la agricultura y a la ganadería y, por tanto, a nuestra vida cotidiana. Lo estamos viendo en los titulares de la prensa: a día de hoy hay zonas que acumulan más de 100 días sin lluvias y los incendios forestales no intencionados también han surgido mucho antes de lo habitual. Así, no es de extrañar que la sequía se haya convertido en la mayor preocupación ambiental para ocho de cada diez españoles, tal y como afirman en el estudio sobre 'Problemáticas medioambientales, realizado por More tan Research para Naturaliza, nuestro proyecto de educación ambiental.

Sin duda, la sequía es un problema grave y complejo que hay que trabajar a largo plazo, pero con acciones inmediatas, que requiere de una involucración total por parte de todos y que asumamos nuestra parte de corresponsabilidad. Por eso es importante educar con una mirada ambiental, para que desde pequeños podamos y sepamos ver el papel que tenemos, que la educación ambiental forme parte de nuestros aprendizajes y poder ser conscientes de que nuestras acciones tienen consecuencias directas; invertir en educación ambiental para ayudar a cambiar las conciencias y los hábitos de la sociedad y llevar a una transformación real.

Los incendios forestales no intencionados han surgido antes de lo habitual

En este punto, es importante recordar que todos podemos poner de nuestra parte para promover la educación ambiental allá donde estemos, y eso es algo en lo que trabajamos de forma activa con Naturaliza, acercando el medioambiente a las aulas para inculcar valores ambientales entre los niños y niñas. Pero esta tarea debe ser integral, no podemos pretender dejar esa responsabilidad en manos únicamente de los docentes e, incluso, de los propios niños: el cuidado del medioambiente es responsabilidad de la sociedad en general. Cada uno de nosotros debemos hacer un ejercicio de conciencia para analizar qué estamos haciendo y qué no para proteger y preservar nuestro entorno natural.

Por eso, me gustaría reivindicar que este Día Internacional de la Madre Tierra sirva para poner en primer plano la relevancia que la educación ambiental debe tener a todos los niveles, que no dejemos de lado que, a la hora de actuar por nuestro planeta, no hay pequeñas acciones, sino grandes gestos. Aprendamos, tomemos conciencia y actuemos.