«Necesitamos ganar para ser sostenibles y crecer»

- Según el último barómetro del CIS, los españoles consideran la sanidad el cuarto problema social del país, tras la crisis económica, el paro y los problemas políticos. ¿Tan mal estamos?

- Mucho peor de lo que se quiere reconocer. En España hay seis millones de personas que están en la lista de espera de la sanidad pública. ¿Quién no conoce a alguien que esté esperando una consulta con un especialista, un quirófano o una prueba diagnóstica? Yo creo que no es tanto una cuestión de si estamos mal o no, porque eso también depende de con quién te compares, sino de cómo podríamos estar. Y podríamos estar mucho mejor.

- Sobre la sanidad privada siempre se extiende la sospecha de que atiende más al criterio económico que al médico...

- Aquí también aportamos muchísimo beneficio desde el punto de vista social, humano y creo que nuestros accionistas, en la gran mayoría son médicos, quieren que las cosas se hagan poniendo por encima a los pacientes y dejando a un lado, si es necesario, los beneficios económicos. Lo que no quiere decir que obviamente no estemos aquí para ganar dinero: necesitamos ganar dinero para ser sostenibles y, sobre todo, para seguir creciendo. Esto es medicina, y es una tarea en la que el paciente tiene que ser el foco de todos los desvelos.

- La actividad de HM Hospitales se sustenta en tres ejes: asistencia médica, docencia e investigación. ¿Cómo hacen para que las dos últimas no estén condicionadas por cuestiones económicas?

- Nosotros nos dedicamos a una asistencia sanitaria de calidad, con calidez, basada en la innovación y con dos palancas, la docencia y la investigación. Esas dos palancas permiten atraer talento y, aunque no sea de una manera directa, son al final también un motivo para atraer pacientes y tener mayor complejidad, mayor productividad. Nosotros no presumimos de hacer investigación, sino de haber conseguido que esta sea sostenible. Docencia e investigación forman parte de nuestra estrategia empresarial y no las entendemos nunca como un gasto.

- ¿Qué le llevó a Juan Abarca en su momento a querer que su compañía tuviera un propósito corporativo y a gestionar bajo el significado de propósito?

- Esta compañía no es de Juan Abarca, esta compañía es de la familia Abarca Cidón. Y eso es muy importante, porque el propósito lo inician mis padres, y mis hermanos y yo hemos tenido la suerte de poder desplegarlo y llevarlo a su máxima expresión. Pero esto no es una cuestión de propósito, es que nosotros lo llevamos en el ADN; hemos mamado cómo mi padre atendía a los pacientes cuando empezaron hace más de treinta años con el grupo, la manera en la que mi madre trataba a los profesionales, cómo mi padre enfocaba los proyectos... Es que no sabemos hacerlo de otra forma.

- Y a la familia Abarca Cidón ¿cómo les gustaría dejar este legado para las futuras generaciones?

- Yo tengo 51 años y mis hermanos son más pequeños que yo. Aspiro, en la medida de mis posibilidades, a que el efecto transformacional que podamos aplicar a la sociedad lo hagamos nosotros. Y creo, con toda la humildad, que hemos abierto camino en muchísimas cosas. En el sistema sanitario fuimos el primero de los nuevos grupos que obtuvo la acreditación universitaria, tenemos la acreditación para tener residentes desde hace muchos años, hemos abierto todas las plataformas de investigación que puede haber en la sanidad privada. Y todo eso, atendiendo a cientos de miles de pacientes. Es decir, hemos contribuido de alguna manera a socializar la medicina, la medicina privada, y a que un paciente pagando una prima anual de 50 o 60 euros pueda disponer de la más alta tecnología y de la mayor calidad asistencial.

- ¿Cómo se anima desde una empresa como HM Hospitales a las empresas del mismo sector a trabajar unidas en un mismo propósito?

- Con el ejemplo. Dentro de un modelo que es peculiar, nosotros tratamos de hacer bien nuestro trabajo y ayudar y arrastrar a los demás. En HM Hospitales somos fundadores y promotores de la fundación IRIS, la institución que aglutina los intereses de todo el sector sanitario privado y que promueve la calidad, los resultados sanitarios, la transparencia y la eficiencia. Y llevamos haciéndolo trece años.

- Más allá del propósito corporativo, la importancia de las empresas se mide por otro término: 'sentido'. ¿Cuál es el sentido último de que exista HM Hospitales ?

- Desarrollar nuestro propósito, que es intentar aportar valor a la sociedad a través de la asistencia a los pacientes enfermos y a sus familiares. Ese es el propósito que nos lleva a seguir creciendo y que no hace que mañana nos dé por vender los hospitales y construir pisos, con los que ganaríamos mucho más dinero.

- Eso nos lleva a la otra cara de la pregunta: ¿qué se perdería social, económica y culturalmente si HM Hospitales no existiese?

- Teniendo en cuenta que atendemos aproximadamente el 15% de la demanda sanitaria de la Comunidad de Madrid, si HM no existiera se produciría un colapso. Perderíamos miles de puestos de trabajo, se perderían la posibilidad de que pacientes que hoy vienen de la sanidad privada tuvieran que de repente ir a una sanidad pública que ya está colapsada... Mi propósito final como empresario es mejorar el sistema sanitario de España para todos los españoles y la herramienta que tengo para conseguirlo es HM Hospitales. Pero eso pasa por mejorar y transformar la sanidad pública, para atender a los 35 millones de españoles que no tienen acceso a la sanidad privada.

- Un propósito corporativo no es bueno si no te obliga a renunciar a algo. ¿A que ha renunciado o estaría dispuesto a renunciar como presidente de HM Hospitales con tal de cumplirlo?

- Me gusta mucho lo que hago, pero llevo los últimos 25 años con el teléfono siempre conectado, cada día del año. Yo recibo de mis 21 hospitales el reporte diario de los pacientes que están malitos y si yo los veo, todo el mundo tiene que estar pendiente de ellos.

- Pero sí estaría dispuesto a renunciar a algo; renunciaría a ser presidente si no pudiera hacer las cosas como las hacemos. Pero en una empresa familiar eso no va a pasar...

- Como te he dicho, yo no renuncio a nada. Porque esto no es solamente una cuestión de Juan Abarca, sino un proyecto donde estamos los tres hermanos y aquí cada uno tiene un papel clarísimo. Hay un equilibrio, y yo puedo decir todas estas cosas porque la estrategia de la compañía viene definida desde arriba y porque mi hermano, que es el consejero delegado, es el que le paga las cuentas. Es verdad que en HM hospitales conseguimos tener ese equilibrio que hace que tengamos muchos servicios que no son rentables, muchas unidades que no son rentables en pro de dar el mayor servicio posible a nuestros pacientes. El mejor, si podemos, pero siempre el mayor.

- ¿Que HM Hospitales naciese como una empresa familiar y que sus padres, los doctores Juan Abarca y Carmen Cidón, definiesen hace 34 años los valores de la compañía y el código de conducta que rige en todos los estamentos de la organización cómo ayuda?

- Mis padres empezaron con esto hace 34 años y yo llevo 25. De alguna manera contribuí con ellos y con mis hermanos a construir esto. Y nuestra filosofía sigue siendo intentar, en la medida de lo posible, priorizar al paciente por encima de cualquier otra cosa. Yo tengo reuniones cada tres meses con todo el personal nuevo de todos los hospitales, y en ellas les explicamos cómo hacemos las cosas y por qué. En HM todo el mundo se deja un poquitín de sí mismo en pro de la institución. No sé si es tanto como poner al paciente en el centro, pero sí es dedicarnos a él, cada uno en su medida, y aportar cada uno su granito de arena para que su experiencia como paciente, como usuario, sea lo mejor posible.

- ¿Cómo repercute a los empleados de HM el propósito? ¿Lo llevan a la vida en el día a día?

- Espero que sí. Yo les digo a todos que espero que estén contentos y que, si no lo están, se vayan, por favor. Que estén contentos y sepan apreciar lo que implica eso para un paciente. Por ejemplo, que el celador reciba sonriendo al paciente es un intangible que tiene que marcar la diferencia. Y eso se lo exijo a todos mis empleados. Y en un determinado momento, cualquiera puede cometer un fallo, pero no puede haber un problema de desidia o de falta de diligencia en la atención a un paciente.

- A igualdad de puesto, ¿qué diferencia hay entre un empleado de HM Hospitales y de otras empresas?

Yo no sé cómo se trabaja con otras compañías, solo sé cómo se trabaja con la mía. Con independencia de que, obviamente, la autoridad moral sobre el paciente solamente la tiene el médico, todos somos parte de una rueda dentada donde cada piñón es imprescindible. Para mí es igual de importante en la cadena de valor hacia el paciente la limpiadora o el camarero que el médico. Porque esto es una cuestión de experiencia del paciente que, además de recibir una calidad asistencial, debe irse reconfortado. Otra cosa que digo siempre es que todos tenemos que ser atención al paciente y que todo el mundo tiene que ser comercial, porque el paciente que venga aquí tiene que convencer a otro de que si se pone malo debe venir aquí por cómo te atienden. Y así es como nos podemos diferenciar de los demás. Y hay otro factor: la diferencia entre un hospital y otro son las limpiadoras. Y yo prefiero a las limpiadoras que dejan una baldosa sin limpiar, pero que están pendientes de las necesidades de un paciente. Todo enfermo que viene al hospital, viene con un desequilibrio emocional muy importante, y es muy diferente que te reciba un cardo borriquero a que te acojan con una sonrisa en la recepción. Ese es el espíritu que yo intento transmitir al personal. Y, repito, tolero los errores, pero un mal gesto a un paciente es intolerable,

- En realidad, en la atención médica, lo importante para el paciente es sentirse único. Que los diez minutos que estés en consulta te sientas atendido y confortado...

- No lo limites a la consulta con el médico, no lo limites a los diez minutos. Es que basta la sonrisa de un celador cuando lleva a un paciente al quirófano para restarle algo de miedo. Ese feedback es fundamental. Tengo la gran suerte de que me dedico lo que me gusta y tengo debilidad por los pacientes. Entonces, yo necesito gente que cuando trabaja con los pacientes les aporte empatía, sea o no sanitario. Hay gente que no es sanitario y tiene vocación sanitaria porque tiene empatía con el paciente, y en los procesos de selección e intento elegir a esos. Por otro lado, yo no necesito una buena valoración de mi gente, pero lo que no tolero son las malas. Yo, que me pateo todos los hospitales, siempre le digo a nuestros empleados que no olviden nunca lo importante que es su trabajo, porque lo que para ellos es su escenario de todos los días, pero para el que está ingresado es importantísimo recibir un alto nivel de excelencia en el trato.

- ¿Cómo es ese proceso de selección para captar a los mejores y cómo se los convence de quedarse y de seguir manteniendo esos estándares de calidad?

- En Madrid, hay enfermeras que llevan conmigo desde hace 25 años y eso ha ido generando, con el tiempo, un alto nivel de calidez. ¿Y eso cómo se alcanza? Mi padre decía que el despacho está en los zapatos, y en HM Hospitales puedes ver al presidente de la compañía o a los directores médicos hablando con los pacientes. Y eso es porque desde el equipo directivo hasta el último empleado todos estamos empeñados en la misma tarea. Y esa filosofía se va transmitiendo a cada celador, enfermera, auxiliar, médico o limpiadora.

- En cada hospital mantienen reuniones con todo el personal cada tres meses. ¿Cómo se convence a toda una organización para que reme hacia un mismo punto?

- Nosotros intentamos, en la medida de lo posible, caminar todos hacia el mismo punto. Ni yo ni mis hermanos tenemos el don de la ubicuidad, pero delegamos en los directores, que son los que trasladan esta filosofía, esta manera de trabajar a todos sus equipos, que es intentar dedicarte cien por cien al paciente y ser muy empáticos con él.

- Durante la pandemia, los hospitales fueron el centro de todas las ecuaciones. ¿Cómo la vivieron en esta compañía y cómo la vivió Juan Abarca en el aspecto personal?

- Pues figúrese... Yo soy médico vocacional y mi padre me grabó a fuego la importancia de los pacientes. Para mí, la pandemia fue la máxima expresión del ejercicio de mi vocación. Y eso incluye disfrutar y sufrir. Y en esa época tuvimos el máximo grado de disfrute, por los pacientes que salieron adelante, y de sufrimiento, por los que no conseguimos salvar. Desde el 10 de marzo, nosotros enfocamos a toda la compañía para parar el golpe. Creamos un comité de crisis y todo lo que se aprobaba en él era de obligado cumplimiento instantáneo en cualquiera de nuestros hospitales. Todo el sector privado está muy orgulloso de lo que ha hecho durante la pandemia, nosotros también, y creo que en ese sentido a la sanidad privada le ha venido bien desde el punto de vista de la reputación, porque hemos visto que hemos peleado por los pacientes en las mismas condiciones que la sanidad pública.

- Durante la pandemia, su perfil de LinkedIn se convirtió en una fuente de información muy relevante que no se podía obtener por otras vías. ¿Cómo de importante fue ese trabajo de comunicar lo que estaba pasando en el día a día?

- Los 'partes de guerra', que se llamaban así, intentaban trasladar, primero a nuestros trabajadores y luego a todo el mundo, que estábamos totalmente volcados a la pandemia. Creo que eso contribuyó a incrementar la reputación de HM hospitales. Hay una creencia popular que asegura que a la sanidad privada solo nos interesa ganar dinero. Y no estoy de acuerdo. Lo hacemos por pura vocación, pero eso no es incompatible con obtener ganancias. Nosotros competimos con el sector público, y eso no pasa en ningún otro sector salvo la educación, y si hacemos las cosas mal, en poco tiempo estamos muertos.

- Estamos en 2023, y HM Hospitales tiene un legado heredado y un propósito que les sirven de guía. Pero, ¿cuáles son los deberes que tienen anotados en la libreta para engrandecer aún más a la corporación?

- Los deberes que tenemos, o por qué estamos aquí, es lograr la integración total. Y eso, como la excelencia o la felicidad, es imposible. Nosotros no funcionamos con un modelo que apile hospitales, que los compre hospitales; nuestro modelo es crear hospitales en territorios y crear sinergias asistenciales. Mi obligación es promover que al paciente de Santiago de Compostela, de León, de Málaga, de Barcelona, donde estemos, se le dé las mismas oportunidades que al paciente de Madrid. Es decir, que todo funcione como un único hospital. Hemos conseguido ser centros universitarios y hace quince años que empezamos a hacer investigación en serio. Cuando empezamos con eso, yo tenía un sueño: estar entre las cinco empresas del mundo con más factor de impacto en publicaciones.

- Visto lo que sucede en Arabia Saudí eso es imposible ahora mismo...

- Bueno, pero hay que marcarse grandes objetivos, aunque sean inalcanzables. A veces, la vida te sorprende y resulta que ese objetivo que has perseguido mucho tiempo acaba viniendo a ti.

