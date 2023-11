Jesús Ponce, presidente de Novartis en España: «Nunca dejes de rodearte de gente que te ayude a soñar»

«Todo lo que venga del rock, hard rock y metal en adelante es mi pasión, y lo uso permanentemente porque me ayuda a tener mis momentos de introspección, mis momentos de reflexión y mis momentos de conexión conmigo mismo, con quién soy y de dónde vengo», explica el presidente de Novartis, una de las compañías que forma Líderes con propósito, la comunidad de empresas lideradas por Vocento que se gobiernan desde el propósito corporativo.

Fraternidad, fidelidad e integridad. Esos son, para él, los tres valores que emanan del rock. Son los que utiliza en su vida personal y también, asegura, los que han forjado su manera de liderar.

Se considera una persona fiel, trabajadora y un líder enfocado en hacer crecer a las empresas a través de hacer crecer a las personas. Ese es su estilo como líder. «Un liderazgo transformacional y de crecimiento que obliga a tomar riesgos», asegura.

Y en lo personal es un coleccionista compulsivo que sigue conservando las 300 cintas de casete que se intercambió con sus amigos durante su juventud en Aranda de Duero (Burgos), todos los discos que ha atesorado a lo largo de décadas y un álbum en el que guarda las entradas de todos los conciertos a los que ha acudido. «Este álbum, que para mí es un resumen de una vida, de una pasión, tiene un elemento que falta –dice-, que sería una primera entrada de cuando yo tenía 17 años y fui a mi primer gran concierto de masas, un concierto de los Manowar en el velódromo de Anoeta, en San Sebastián». En ese álbum está también, cómo no, la entrada del concierto en el que conoció a su mujer, hace ya 21 años.

Ponce se reconoce como una persona agradecida con los que le rodean: «Cualquier cosa que me haya ocurrido profesionalmente, nunca, nunca, nunca lo habría conseguido si no llega a ser por el apoyo que he tenido de mi familia, mis amigos, mi mujer y mis hijas».

De música, liderazgo, valores, del legado personal y profesional que le gustaría dejar, de sus canciones favoritas para cada estado de ánimo y de todo lo que le ha hecho evolucionar hasta ser lo que hoy es charlamos con Jesús Ponce para conocer a la persona que está detrás del propósito.