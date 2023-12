Los españoles prefieren microdonaciones puntuales a la fidelidad a una ONG

En España, el año pasado cerca de 16 millones de españoles realizaron una aportación económica a una ONG. Una donación que, según datos de la Asociación Española de Fundraising (AEFr) suele estar habitualmente por debajo de los 500 euros, ya que nueve de cada diez contribuciones están por debajo de ese umbral. Además, las donaciones se hacen de forma puntual y suelen ser a diferentes organizaciones, apunta otro estudio en este caso llevado a cabo por Paypal.

De hecho, la mitad de la población española que dona dinero no es fiel a ninguna ONG o causa concreta, sino que varía sus donaciones en función de la actualidad o de sus preocupaciones en cada momento. La investigación contra el cáncer, la protección de la infancia, la cooperación al desarrollo y ayudas a países en vías de desarrollo y la ayuda contra el hambre, por este orden, son las preferencias de los españoles al donar su dinero. «Los españoles somos muy solidarios cuando ocurren fenómenos extraordinarios como un terremoto o como ocurrió en la Guerra de Ucrania», señala Beatriz Giménez, directora de PayPal Iberia.

Por generaciones destaca la preferencia hacia la causa animalista entre los millennials (el 33% de españoles de esta generación ha hecho una donación a una causa animalista alguna vez, frente al 24% de la población total) y la protección de la infancia o los mayores entre la generación boomer (54% frente al 41% de la población total).

Nuevos hábitos

La diferencia en los destinatarios no es la única brecha generacional, también lo es la fidelidad. Los más jóvenes, especialmente la generación Z, han cambiado sus hábitos de consumo y también la forma de relacionarse con las distintas organizaciones.

Los posmillennials, nacidos entre 1995 y 2000, son de los más activistas, aunque no se traduce en el día a día de las oenegés ya que el 84% de estas organizaciones siente dificultad a la hora de atraer a estos jóvenes a su causa social, según un informe de la Fundación Botín junto con Darwin & Verne Mazinn, Flecher.co y Work for Social. «A diferencia de otros grupos de edad estos se sienten más cómodos con medios de donación específicos y no tanto con los métodos tradicionales a través de una suscripción», revela Giménez.

Los datos revelan que solo el 25% de los españoles han realizado donaciones de forma periódica mediante la afiliación a una ONG. Entre la Generación Z, este porcentaje desciende al 11%. Además, casi el 60% de los pertenecientes a los Millennials y la Generación Z consideran que las microdonaciones online son las que mejor se adaptan a su situación actual. «Esto pone de manifiesto la creciente preferencia de los españoles por las opciones de donación flexibles y cómodas», apunta Giménez.

Durante 2023, casi una cuarta parte de los españoles (23%) han realizado una microdonación online al comprar por internet y «lo hacen adaptándolo a su bolsillo», apunta la directora de Paypal Iberia. La mayoría son aportaciones de un euro que se realiza a la hora de pagar en el comercio electrónico. «Son pequeñas donaciones, pero que va sumando y llega a la organización escogida», afirma la directiva. A través de este formato llamado Give at Checkout, Paypal y sus usuarios han donado 23 millones de euros, «de los que 630.000 euros son de España».