«El deber de una compañía es generar valor y compartirlo»

Juan José Esteban Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

- El reciente Barómetro de Confianza 2023 de Edelman asegura que las empresas, por encima de ONG, gobiernos o cualquier otro agente social, son en quienes más confía la sociedad española. ¿Eso es un plus de responsabilidad?

- Sin duda. Que la sociedad demande y califique a las empresas como entes que transmiten confianza, y más que otras instituciones, es algo que nos compromete y es algo que nos hace responsables. Y parte de un principio fundamental: la razón de ser de una empresa es la generación de valor. La generación de valor no solo para los accionistas. No solo un valor económico, sino que es un valor que trasciende a quienes son los dueños de la compañía. En ese sentido, una compañía que solo se enfocara en ganar dinero tendría poco recorrido en el mundo en el que vivimos. Y hay que tener en cuenta la sociedad, los clientes, consumidores, la comunidad en la que uno opera. Y en ese sentido, el hacer bien las cosas, el estar enfocado, el pensar en las personas, en su proyección, en dejar o en contribuir a una sociedad mejor, sin duda, es algo fundamental de las empresas y es bueno que se reconozca como tal.

- Dice que el objetivo de una compañía no debe ser solo ganar dinero, sino impactar en la sociedad. ¿Habla de un capitalismo social?

- Sin duda estamos en un momento en el que se reconoce que la función única de una compañía no es ganar dinero, es generar valor y compartir ese valor. Pensar en el futuro, pensar en un progreso responsable, un progreso compartido, un progreso que sea sostenible y una visión de largo plazo. Y hay una sensación creciente en la sociedad de que el capitalismo, por la mera generación de recursos para los accionistas, es algo corto, es algo insuficiente.

- En el fondo de este pensamiento está la idea que subyace en todas las empresas con propósito corporativo que es 'hacer crecer nos hace crecer.' ¿Cómo es esa tarea de crecimiento social en la que está embarcada el grupo Mahou-San Miguel?

- La tarea de hacer crecer para crecer nosotros es algo fundamental dentro de esta compañía. Esta es una compañía que tiene 133 años. Es una compañía familiar, que es 100% española, independiente, solidaria, industrial, con vocación industrial. No somos un mero instrumento financiero, sino que invertimos en activos. Una compañía que, dada su antigüedad, ha pasado por muchas vicisitudes. Porque en 133 años ha pasado absolutamente de todo. Y en ese sentido, el compartir, ese crecer, ese crecimiento nuestro, esa detectar necesidades a nuestro alrededor, ese contribuir, ese repartir valor, es algo intrínsecamente natural a lo que es nuestra, nuestra compañía.

El propósito «Crear momentos de unión y conexión para mejorar la vida de las personas y del planeta».

- En este tiempo ha pasado de todo, incluso, una pandemia. Justo después del confinamiento, Mahou-San Miguel lanzó una campaña de apoyo a la hostelería: 'Somos familia', en la que impactó con más de 400 millones de euros para sostener el sector. ¿Cómo fue aquel momento?

- Como para toda la sociedad mundial, el momento de la pandemia fue un momento crítico en nuestras vidas. Muy tenso, lleno de incertidumbre y un momento también con su aprendizaje, con su lado bueno y bonito, como tienen todas las cosas en la vida, que hizo emerger la realidad de lo que es esta compañía. Y en ese sentido, ser capaces de encapsular una campaña alrededor del concepto 'Somos familia' pone de relieve el hecho de que esta es una compañía familiar, y cercana y próxima a quienes están a nuestro alrededor. Esa vocación de estar cerca de la hostelería nos llevó a poner en marcha un paquete de actividades y de ayuda al canal valorada en más de 75 millones de euros en producto, para que cuando ellos pudieran reabrir sus puertas tuvieran recursos y producto para vender que les generase recursos. También fuimos capaces de ayudarles como asesores para salvar las circunstancias que estaban viviendo en ese momento. También los ayudamos con formación en esos tiempos muertos, de manera que pudieran formar a su personal en lugar de tenerlo de brazos cruzados. Y después iniciamos una campaña para ayudarles a vender. Una vez que ellos podían abrir los establecimientos y tenían la restricción de los aforos en el interior de los locales y se permitieron más terrazas, pues nosotros invertimos una cantidad importantísima, decenas de millones de euros, en acondicionar espacios, en proporcionarles terrazas... También destacaría la proximidad con los más de 4.000 empleados que trabajamos en Mahou-San Miguel. Hicimos un esfuerzo muy importante para que en ese momento de incertidumbre todos tuvieran tranquilidad. Fuimos capaces de hacer verdad, y además en un momento crítico, lo que muchas veces se dice, que esta es una compañía donde las personas importan. Es una compañía en la que las personas siempre son parte de una decisión. Los números son muy importantes, son críticos, son vitales, pero no son el único elemento para la toma de decisiones. Y en el año de la pandemia, el 100% de la plantilla de Mahou-San Miguel tuvo un incremento salarial. Por tanto, 'Somos familia', trasciende mucho de lo que es una acción. Y eso nos ha reforzado mucho como compañía y creo que es lo que ha reforzado nuestra credibilidad interna y externa.

- La campaña es coherente con el propósito de Mahou San Miguel, pero en el fondo es un win-win, porque sin hostelería no habría 1,7 millones de empleos en España, bajaría el consumo y todo el sector, incluidos los fabricantes, saldría perdiendo...

- De alguna manera la proximidad a la hostelería y el ayudarles en ese momento complicado, en ese win win, significa apostar por la supervivencia de un sector que es muy importante para nosotros como compañía, pero también como ciudadanos. La hostelería genera 1,7 millones de empleos en España. Es uno de los componentes del PIB más importantes y más representativos. Pero más allá de ese impacto económico, la hostelería forma parte de nuestra vida. Todas las ayudas y recursos que destinamos a ayudar a la hostelería en las post pandemia fueron en detrimento de nuestro resultado, pero fue la demostración de que cuando decimos que Mahou-San Miguel es una compañía con visión de largo plazo, en ese momento de la verdad fuimos capaces de ponerlo encima de la mesa.

- El grupo Mahou-San Miguel, que está presente en 70 países y da empleo a casi 4.000 personas, nació en 1890 en un local de la calle Amaniel, en Madrid, donde bajo el nombre de El Barril produjo su primera cerveza. ¿Cómo ha sido el proceso que siglo y cuarto después los ha llevado a redescubrir un propósito corporativo?

- El hecho de que la compañía tenga más de 133 años y haya sobrevivido a miles de circunstancias desfavorables es fruto de tener las ideas muy claras. La primera de todas es tener foco en la calidad. No hay atajos. Hay que hacer las cosas bien, y no necesariamente deprisa. Las cosas se hacen cuando están bien, redondeadas y están listas para que funcionen bien. No hay que tomar atajos. Poner la compañía por delante de las necesidades individuales, de los propios accionistas o de los que somos empleados. La compañía es lo primero. Y el futuro de la compañía es esa visión de largo plazo, ese saber que la compañía es un agente social de un impacto importante. Nosotros, aparte de los empleados que tenemos, tenemos un impacto en la economía de 2.340 millones de euros, que equivale al 0.2% del PIB. Además, generamos o impactamos en unos 140.000 puestos de trabajo directos o indirectos, por lo que pesa nuestro negocio en la hostelería. Tenemos ocho centros de producción de cerveza en España, tenemos cuatro manantiales... Es decir, tenemos una capilaridad y por tanto un impacto en muchas regiones de España que nos hacen tremendamente presentes y que nos hace también conscientes de que tenemos que cuidar todo ese patrimonio por el impacto de lo que nosotros hacemos en la sociedad. Eso ha sido así hace 133 años, cuando esa compañía era diminuta. Era una startup y diríamos que es una startup y que había unos emprendedores que pusieron en marcha esta pequeña compañía hasta llegar a donde estamos hoy. Siempre con una ambición, una ambición sana, con una humildad y con unas ganas de seguir adelante y por supuesto, con unos accionistas que quieren seguir invirtiendo en el negocio con prudencia financiero, con visión de largo plazo, como decía antes, y con un equipo profesional supercomprometido para el desarrollo de la compañía. Todos trabajamos de alguna manera como si fuéramos dueños.

- Su propósito es, llamémoslo así, antropocéntrico. ¿En qué sentido las personas, los trabajadores, los clientes están siempre en el centro a la hora de tomar decisiones empresariales?

- El propósito tiene que seguir centrado en las personas. Si no, esto no sería Mahou-San Miguel. Las compañías las hacen las personas; hay muchos factores diferenciales, pero uno de ellos, sin duda crítico, son las personas. Y la reafirmación de que las personas en Mahou-San Miguel están en el centro de cualquier decisión es algo clarísimo. En el Consejo de Administración están presentes la sexta y la séptima generación de la familia fundadora. Aquellos que son más jóvenes, han recibido y transmiten los mismos valores relativos a las personas que las generaciones anteriores. El peso del legado –el peso en el sentido positivo, no como carga, sino como responsabilidad y convencimiento alrededor de esa idea– sigue vivo de generación en generación, y eso permite y permitirá que esta compañía, con el paso del tiempo, siga teniendo a las personas como parte fundamental y como parte de cualquier decisión que se tome.

«Una empresa solo enfocada a ganar dinero, no tendría hoy mucho recorrido»

- ¿Cómo favorece para mantener el propósito que la misma familia lleve seis o siete generaciones implicada en la compañía?

- Yo creo que ellos se sienten orgullosos de esta compañía, de lo que han hecho generaciones anteriores, y a la vez se sienten comprometidos, durante el tiempo que están administrando la compañía, con hacer que la compañía sea mejor, más relevante, una compañía que compita mejor, que genere más valor para toda la sociedad, para todos los agentes interrelacionados con la misma y que el testigo pase de generación en generación. Y eso es un proyecto que a todos les entusiasma.

- El propósito es la brújula que todos los líderes llevan en el bolsillo y les ayuda a tomar cualquier decisión. Pero también debe permear a todo el conjunto de la empresa. ¿Cómo se convence a toda una organización para que reme unida hacia un mismo rumbo?

- Para convencer a todas las personas que forman parte de una organización, para convencer a toda la periferia de la misma de remar en la misma dirección, es fundamental ser coherente, ser auténtico y ser ejemplar. Solo si uno demuestra con los hechos lo que dice de palabra, tendrá la capacidad transformadora y movilizadora para que todos los empleados de una organización y todo su entorno trabajen detrás del mismo objetivo y busquen lo mismo. No se puede engañar a nadie durante 133 años, sería imposible. Esta compañía no existiría si no estuviera bañada de autenticidad, de compromiso, de sana ambición, de intención, de mejorar y de transmitirlo. Pero lo más importante en cualquier organización tiene que ver con la ejemplaridad. Y creo que en Mahou-San Miguel, hacemos los deberes en ese sentido.

- El director general de toda empresa debe obrar con convicción en torno al propósito, pero el liderazgo no puede ser solo personalista porque tras él llegará un nuevo DG que deberá continuar la obra. Imagine el momento en el que deja la compañía. ¿Qué legado le dejaría a su sucesor?

- Mi sueño es completar el resto de mi carrera profesional ejecutiva en Mahou-San Miguel y cuando me toque el día de dejar mis funciones, lo primero es transmitir que somos un equipo sólido, muy cohesionado, que todos compartimos muchas cosas, discrepamos y debatimos también, pero compartimos lo fundamental de esta casa. Por lo tanto, el que haya un relevo de una persona determinada no es crítico para que la compañía de un rumbo o de un bandazo, esto es una una trayectoria de consistencia alimentada y amparada también por unos accionistas estables, unos accionistas de una empresa familiar que precisamente por ese carácter les otorga una estabilidad y una permanencia en el tiempo y una visión de largo plazo.

- ¿Y qué deberes le dejaría anotados en una libreta para que lo engrandeciera aún más?

- El día que llegue mi sucesor, tendrá que tener la valentía de hacer un diagnóstico de aquello que se puede mejorar y que a lo mejor yo personalmente no he sido capaz de verlo o le he dado una solución que no es la mejor. Y como todo es susceptible de mejora, pues que esté comprometido con el desarrollo y con ese compromiso de futuro de la compañía.

«Ser ejemplar y auténtico te refuerza de cara a los trabajadores»

- En Mahou-San Miguel decís que el propósito ha existido desde que nació la compañía, hace 133 años, y que ha sido verdad siempre. Lo que ha cambiado es que ahora ese propósito se ha hecho explícito, se ha verbalizado...

- Cuando uno piensa en los orígenes de la compañía y en la evolución de la misma, y cómo el propósito ha formado parte del mismo, uno llega a sorprenderse de cosas que encontramos hoy y que podemos creer que son nuevas, pero que ya estaban en el origen de la compañía, en sus orígenes o en momentos anteriores. Nosotros, en 2013 creamos la Fundación Mahou-San Miguel, que entre sus objetivos tiene uno fundamental: ayudar a jóvenes en situaciones de riesgo a que puedan formarse y encontrar un trabajo. Hasta ahora hemos conseguido que 1.500 jóvenes hayan tenido una formación en hostelería y la gran satisfacción de que más del 80% de ellos tiene un trabajo permanente, indefinido. Cuando estábamos en los debates sobre la Fundación, una de las cosas que a mí más me impresionó fue poder ver un vídeo en el cual se habían rescatado documentos del pasado en los cuales Mahou había tenido una sensibilidad social con personas que lo necesitaban desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, a través de la Fundación, lo que hicimos fue encapsular bajo ese paraguas una serie de acciones de índole social que la compañía llevaba desarrollando desde hace mucho tiempo. Eso es nuestro ADN.

- Todas las empresas, sin excepción, aspiran a generar un cambio: social, económico, ideológico... Si tuviera que describir qué cambio quiere generar vuestra compañía, ¿cuál sería?

- Es difícil encontrar un único cambio que se puede promover o que puede generar la compañía con nuestra manera de actuar. Hay una serie de cambios y hay una serie de acciones que tenemos en mente y que han vivido en la compañía y que tienen que seguir viviendo. Hay uno fundamental que es la autenticidad, el hacer lo que decimos. Lo cual nos lleva a la ejemplaridad, que es algo que nos refuerza de cara a nuestros trabajadores, pero también de cara a la sociedad. Otro es la absoluta convicción de que el futuro de esta compañía dependerá en gran medida de nuestra capacidad de compartir el valor con los demás, de generar progreso y de tener una huella positiva en la sociedad. Creo que lo que decía antes: que para la sociedad sea mejor que exista Mahou-San Miguel a que no exista. Y ese es un baremo exigente.

- ¿Ha habido alguna situación donde el propósito se ha utilizado como de brújula para decidir no avanzar con algo, no involucrarse en algo aunque supusiera una gran oportunidad de negocio porque no era coherente o ejemplar desde el propósito?

- Como dice un amigo mío, un propósito es verdad cuando te cuesta dinero. Hay un ejemplo clarísimo: renunciar a nuestros beneficios en 2020 por ayudar al sector a sobrevivir. Eso generó progreso en la sociedad, que terminó generando valor y, por tanto, bienestar. Si hubiéramos priorizado por encima de todo nuestra rentabilidad, no hubiéramos hecho cosas que hemos hecho. Con esa visión de largo plazo auténtica, es mejor destinarlo a invertir en el futuro del desarrollo de la economía española, del cual nosotros nos terminaremos beneficiando, pero que en el corto plazo tiene un impacto significativo.

- ¿Qué habría perdido España si Mahou-San Miguel no hubiese nacido hace 133 años en la calle Amaniel?

- Se habrían perdido, en primer lugar, unas cervezas extraordinarias que han generado en Madrid y en otras muchas geografías, grandísimas conversaciones, abrazos entre amigos, confesiones, momentos únicos y momentos irrepetibles. España se hubiera perdido una compañía con una clarísima vocación de hacer las cosas bien: foco en la calidad, foco en el cuidado, en las personas, en el respeto, en la visión de largo plazo, en la prudencia financiera... Hubiéramos perdido empleo, capacidad de generación de prosperidad. Sería una lista interminable.

Temas

Líderes con propósito