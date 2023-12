Barbie en silla de ruedas o Nenucos con implante coclear: los juguetes inclusivos que «reflejan el mundo real»

Raquel C. Pico

Los juguetes son una parte fundamental de los rituales navideños. Son, generación tras generación, lo que espera al despertar bajo el árbol. Pero este ritual no queda al margen de la evolución de los tiempos y ahora más que nunca las muñecas piensan en qué mundo representan. Por eso, encontrar juguetes inclusivos es ahora mucho más sencillo.

Barbie va en silla de ruedas, pero no es la única en la juguetería que muestra un mundo diverso. Famosa acaba de presentar dos nuevos Nenucos, uno con síndrome de Down y otro con implante coclear. Nenuco también lleva gafas o un parche o tiene orígenes que van más allá de la apariencia caucásica. Igualmente, otras muñecas de Famosa apuestan por la diversidad y la inclusión, como cuenta Irene Sotillo, Iberia Marketing Director del fabricante de juguetes. «También creemos que la inclusividad pasa por los hobbies, queremos que todos los niños y niñas vean reflejadas sus pasiones», suma. Por eso, Nancy es ahora también futbolista de élite.

Pero ¿de qué se habla exactamente cuando se mencionan los juguetes inclusivos? «Son aquellos que permiten a los niños y niñas jugar y divertirse sin tener en cuenta género, raza e, incluso, la discapacidad», apunta Álvaro Pérez García, director del Grado en Pedagogía de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). «En este sentido, estos juguetes van a ayudar a los niños y niñas a socializar sin discriminar y normalizando la diversidad», suma.

Los investigadores del comportamiento del usuario infantil de la Asociación de Investigación de la Industria del Juguete, Conexas y Afines (AIJU) Pablo Busó y Clara Blasco han abordado esta temática –su organización cuenta con varias herramientas específicas para la industria para abordar el trabajo en inclusión– y han descubierto que «la sociedad percibe el concepto de inclusión de manera amplia». No es solo accesibilidad, sino también «aspectos como la multiculturalidad y la igualdad de género». Por ello, lo que los convierte en inclusivos son muchos elementos. Busó y Blasco hablan de factores como «la selección de colores, texturas, formas, componentes, efectos sensoriales, dimensiones y peso» pero también de «visibilizar y educar en valores».

El diseño es una parte fundamental del proceso de crear juguetes inclusivos. Busó y Blasco hablan del «diseño universal», «una filosofía para diseñar productos que puedan ser usados por personas con el más amplio rango de discapacidades funcionales». Desde la industria, están escuchando a las personas con diversidad funcional en la creación de estos juguetes. «Al integrar estas voces en el proceso de diseño, no solo mejoramos su relevancia y autenticidad, sino que también fomentamos una mayor empatía y comprensión entre todos los niños», explica Sotillo.

En resumidas cuentas, inclusivo no es solo que transmita una visión del mundo más diversa y en la que todas las niñas y niños tienen cabida, sino que permita que cualquiera pueda jugar con ellos. Por eso, no sorprende que estas muñecas y juegos tengan un valor educativo. «Estos juguetes no solo son entretenidos, sino que también son herramientas educativas esenciales», responde Sotillo. «Contribuyen a formar individuos más conscientes, empáticos y respetuosos, lo cual es vital para construir una sociedad más inclusiva y comprensiva», sintetiza.

Llegan así a los hogares, pero también a las aulas. Pérez García cree que sí deben ser integrados en ellas, porque «van a facilitar esa labor al docente de la enseñanza de la no discriminación y normalización de la diversidad».

Un estudio de la AIJU apunta que el 60% de los padres y madres cree que los juguetes son fundamentales para transmitir valores. «Hay muchas investigaciones que demuestran el valor educativo del juego y los juguetes», señalan Blasco y Busó. «Incluso está demostrado que los niños y las niñas afianzan mucho más los conceptos aprendidos cuando se trabajan a través del juego», explican, aunque recuerdan, eso sí, que esto «no quiere decir que todos los juguetes deben estar obligados a concienciar o educar en un determinado aspecto».

Un cambio en la industria

Según las conclusiones del 'Informe de Aldi sobre juguetes y Navidad en España', criterios como la sostenibilidad -un 75% de los progenitores lo tiene en cuenta en sus compras- o que fomenten valores educativos -importa para el 87%- impactan en las decisiones de compra jugueteras navideñas.

¿Es ahora más fácil encontrar juguetes inclusivos que hace unos años? «En comparación con el pasado, actualmente hay muchas más muñecas inclusivas en el catálogo de juguetes», indica Sotillo, que conecta esta evolución con los cambios en la propia industria, «donde ahora se enfatiza más en la representación realista, la accesibilidad y la educación en valores de igualdad y empatía». Pérez García considera que «aún queda camino por recorrer» aunque sí ve un «cambio de tendencias». «Ya no se utilizan colores tan determinados para asociar juguetes según el género, e, incluso en los anuncios televisivos vemos esos cambios de roles entre niños y niñas», indica. «Sí es cierto que aún faltan juguetes adaptados, pero cada vez la oferta es mayor», explica.

Este cambio es también paralelo a una mayor conciencia en sostenibilidad de la industria del juguete. Como recuerdan Blasco y Busó, sostenibilidad es un término «muy amplio y no puede estar ceñido únicamente a los materiales». Es pensar muchos elementos de la cadena de producción y venta del juguete y es algo, señalan, que, con la inclusividad, «relacionado con los valores de la generación actual de padres y madres». «No creemos que sea una simple moda pasajera, sino que se trata de un valor muy arraigado en los consumidores y que se espera que cobre cada vez más importancia», apuntan.

Y ahí está un elemento clave: el de hacia dónde irán los juguetes del futuro. Este año, el presupuesto familiar juguetero se mantendrá «prácticamente invariable», según el citado estudio de Aldi, y se irán unos 200 euros en estas compras. Si cuestiones como la sostenibilidad y la inclusión se han convertido en prioridades de consumo, parece esperable que se asienten como básicos para este mercado.

De hecho, que los gigantes de la industria ya estén apostando por crear muñecas diversas resulta significativo. «Las grandes compañías jugueteras se han dado cuenta de que la sociedad va evolucionando y cambiando y que tienen que adaptarse a esta gran diversidad», responde Pérez García cuando se le pregunta por ello. «El diseño de juguetes que reflejen la diversidad sociocultural y física del mundo debe dejar a un lado aquellos juguetes basados en expectativas irreales o anticuadas», suma. «En este sentido, sí se está viendo una mejora y, por supuesto, poco a poco está dando una mayor visibilidad a la diversidad de los usuarios, promoviendo la inclusión», explica.

Los juguetes inclusivos del mañana serán más diversos y mostrarán más capacidades diferentes y más orígenes, pronostica desde dentro de la industria Sotillo. «Aunque se han logrado avances significativos, como la inclusión de muñecas con diversas características físicas y culturales, aún queda camino por recorrer para lograr una inclusión total», reconoce. Más diversidades funcionales «no solo físicas, sino también cognitivas» representadas y más accesibilidad son claves.

«El objetivo es que los juguetes no solo reflejen la diversidad del mundo real, sino que también sean herramientas efectivas para la educación en la aceptación, el respeto y la empatía», sintetiza. «Esto implica continuar escuchando y aprendiendo de las comunidades diversas y utilizar esa información para innovar y mejorar continuamente en el diseño y la funcionalidad de los juguetes», asegura.