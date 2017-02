España inicia en Osijek la reconquista de la Ensaladera

EFE / Madrid

Publicidad

España inicia en Osijek, como visitante, sin Rafael Nadal y ante el actual subcampeón, Croacia, un nuevo intento por reconquistar la Ensaladera tras regresar al Grupo Mundial después de dos años al margen de la elite del tenis internacional.



El cuadro español, dominador del torneo en la década inicial del siglo XXI (fue campeona en el 2000, 2004, 2008, 2009 y 2011 y finalista en 1965, 1967, 2003 y 2012), padeció su particular travesía por el desierto desde que perdió la categoría en septiembre del 2014 después de haber permanecido en la máxima división del torneo durante dieciocho años seguidos.



Fue incapaz de volver a estar entre los mejores hasta que en el 2016 selló su ascenso en Nueva Delhi, contra la India y aspira a recuperar su influencia en la competición.



Sin Rafael Nadal y con la condición de visitante echa a andar el conjunto de Conchita Martínez en la nueva temporada. El balear, inicialmente convocado por la capitana del equipo, declinó formar parte del cuarteto tras la final del Abierto de Australia, donde alcanzó la final.



El esfuerzo físico realizado por el número uno español en el primer Grand Slam de la temporada y la fragilidad del combinado croata, que carecerá de sus principales jugadores, propiciaron la ausencia a última hora de Nadal.



Conchita Martínez citó a Feliciano López como sustituto. La experiencia y la adaptación del zurdo toledano a las superficies rápidas fueron tenidas en cuenta por la responsable técnica del conjunto, que aspira a prolongar su camino en la Davis y avanzar hacia los cuartos de final, donde le espera el ganador de la eliminatoria entre Serbia y Rusia.



Además de Feliciano, que ha participado en 23 eliminatorias y está situado en el puesto 29 del ránking, España acude a Croacia con Roberto Bautista, decimocuarto jugador del mundo y más habitual en los compromisos recientes del equipo. Será la quinta convocatoria para Bautista, también será elegido para disputar los individuales. Marc López es el otro veterano del conjunto. El doblista, campeón olímpico, formará parte de su undécima eliminatoria con España. Es, Fernando Carreño, el menos experto. Acudirá por segunda vez con España después de su debut el pasado año en el enfrentamiento ante Rumanía.



La selección española se topará en Osijek con un recinto cubierto y una superficie rápida en el pabellón Sportska Dvorana Gradski y con un rival diezmado. Aún afectado por la derrota en la final del pasado año en Zagreb, ante Argentina, en un duelo que el cuadro europeo tenía encarrilado, el capitán Zeljko Krajan ha tenido serias dificultades para reclutar al grupo de jugadores que harán frente a España.



El conjunto balcánico, que fue campeón en el 2005 y finalista en el 2016, no contará con sus principales raquetas. Marin Cilic, séptimo del mundo, Ivo Karlovic, vigésimo primero, Borna Coric e Ivan Dodig no estarán en Osijek.



Su principal argumento, así las cosas, es Franko Skugor, que figura en el puesto 221 del ránking. El otro partido de individuales lo jugará el debutante Ante Pavic (486 de la ATP). El dobles lo componen, Nikola Mektic (65) y Marin Draganjavs (114).



El viernes, Skugor abrirá la serie frente a Pablo Carreño y Ante Pavic jugará contra Roberto Bautista, en el segundo partido de individuales.



El sábado, Feliciano López y Marc López se enfrentarán a la pareja Mektic-Draganjavs y, el domingo, Skugor jugará ante Bautista y Pavic frente a Carreño.



Solo en una ocasión antes Croacia y España se han visto las caras en la Copa Davis. Fue en el 2003, en los cuartos de final del Grupo Mundial, en el Club de Tenis de Valencia, sobre tierra. España ganó y llegó hasta la final, donde fue superada por Australia.