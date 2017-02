Canarias pide a la UE que valore el impacto del 'Brexit' en las islas, donde viven más de 30.000 británicos

Europa Press / Bruselas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este jueves en Bruselas la necesidad de que se tengan en cuenta las "especificidades" de las islas a la hora de negociar la salida de Reino Unido de la Unión Europea, por el potencial impacto del 'Brexit' en una comunidad en la que residen más de 30.000 británicos.



Clavijo se ha reunido a primera hora con el negociar del Parlamento Europeo para el 'Brexit', el liberal belga Guy Verhofstadt, con quien ha dejado abierta una "línea de contacto", con el compromiso de estar informados respectivamente cuando se negocie el divorcio británico.



"Nos preocupa bastante", ha declarado a la prensa Clavijo en Bruselas, para recordar que Canarias recibe unos cinco millones de turistas cada año procedentes de Reino Unido, lo que representa en torno al 30 % de las visitas.



Además, ha dicho, residen "más de 30.000" británicos en el territorio canario, cuyas exportaciones de frutas y hortalizas tienen un Reino Unido un mercado "muy importante".



"Todo ello genera mucha incertidumbre", ha insistido, para recalcar la relevancia de los contactos con la Unión Europea, a quienes va a trasladar "desde el punto de vista práctico", no "político", el modo en que puede afectar el 'Brexit' a los intereses canarios.



Verhofstadt también les ha trasladado el objetivo de que una vez que Londres active la negociación formal, previsiblemente este mes de marzo, todo el proceso haya culminado antes de las elecciones europeas de 2019.



El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, por su parte, ha destacado la ventana de oportunidad abierta al poder informar de la "visión particular" de Canarias y del impacto en la economía y la sociedad del archipiélago, porque permitirá "anticiparse" a la toma de decisiones.



En su viaje a Bruselas, Clavijo también se ha encontrado con la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, a quien ha agradecido su implicación para que el acuerdo comercial con Ecuador que ha suscrito la UE incluya salvaguardas para el plátano comunitario.



Se trata de un mecanismo que permitirá "monitorizar" los datos de la producción para medir el impacto en el sector canario de la entrada del banano de Ecuador en las nuevas condiciones y tomar medidas, si fuera necesario, para garantizar la "supervivencia" del cultivo canario.



El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, que también ha participado en los encuentros, ha señalado que el instrumento ideado por la UE es "muy transparente", que alertará si hay que tomar medidas "para que no se desestabilicen los precios".



El nuevo mecanismo de salvaguarda, además, se suma a las ventajas con que ya cuenta Canarias para compensar las especificidades de región ultraperiférica, a través del programa POSEI.