Accidente con vuelco en Gran Canaria

Comentarios de los lectores

Los usuarios registrados pueden valorar los comentarios y no necesitan escribir su nombre y correo al incluir un comentario nuevo. Regístrese o entre con su nombre de usuario y clave.

#10 Fran Saavedra dice:

No, si quieres pongo el triángulo y me quedo para que me peguen una "levantá". Dicen cada cosa...

02.02.2017 18:00