La OPE de Música y Arte pone "en peligro" a 225 docentes

Marta Ramos / Las Palmas de Gran Canaria

Así lo denuncian los profesores interinos de las Escuelas de Artes de Canarias y de los Conservatorios Profesionales de Música de Canarias apoyados por cinco sindicatos, que este miércoles se reunieron en Gran Canaria para leer un manifiesto dirigido a la Consejería de Educación. A través del documento, el colectivo denuncia que en los Conservatorios de Música y en las Escuelas de Arte se vive «una realidad laboral atípica» en comparación con el resto de centros educativos de Canarias y con el resto de España, ya que, según denuncian, «apenas ha habido convocatoria de oposiciones» para estos centros e incluso, «en algunas especialidades no se han convocado nunca». Esta situación, «perpetuada por los diferentes equipos de Gobierno de Coalición Canaria» ha llevado a que casi el 70% de la plantilla haya sido, durante años, personal interino que ahora ve amenazado su puesto de trabajo. Según aseguran, la mayor parte de los docentes afectados lleva trabajados más de 20 años. La avalancha de opositores de otras regiones es el principal motivo por el que el colectivo rechaza que la OPE sea este año, ya que Canarias y Aragón son las dos únicas comunidades de toda España donde se pretenden celebrar, lo que provocaría una «avalancha» de opositores de otras regiones. Según el manifiesto, la propuesta de la OPE llega en un momento en el que otras comunidades autónomas, que habían manifestado previamente su intención de convocar oposiciones, han decidido posponerlas hasta 2018 para evitar el temido efecto llamada. En este sentido, los docentes de Música y Artes critican que el Ejecutivo Canario «lejos de atender a los problemas específicos derivados de la condición de región ultraperiféricas, pretende seguir adelante con la convocatoria, exponiendo a los profesores a competir con una más que probable avalancha de candidatos de otras procedencias». Los profesores argumentan que con sólo dos conservatorios y cuatro escuelas de arte en toda Canarias, la necesidad de personal docente es muy limitada, por lo que «aún obteniendo un buen puesto en la lista, las posibilidades reales de trabajar posteriormente a través de ésta son escasas, al no tener oportunidad de presentarse a otras oposiciones en la comunidad canaria hasta dentro de diez o 25 años de media en estos centros». La situación se agrava por la circunstancia de que, debido a su edad media y su alto grado de especificidad, los docentes tendrán dificultades para reubicarse en otros campos. Los afectados califican esta situación de «injusta», ya que los profesores afectados (99 de los Conservatorios de Música y 126 de las Escuelas de Arte), llevan, de media, trabajados 20 años, de los cuáles sólo 5 cuentan para la puntuación por antigüedad. Con todo, el colectivo asegura que sí está a favor de que se convoquen oposiciones para regular su situación laboral, ya que es algo que los profesores llevan esperando durante 25 años, pero piden «diálogo y consenso».

Comentarios de los lectores

Los usuarios registrados pueden valorar los comentarios y no necesitan escribir su nombre y correo al incluir un comentario nuevo. Regístrese o entre con su nombre de usuario y clave.

#14 Caraduras dice:

Mucha cara, han tenido 25 años para prepararse oposiciones. Ser interino es un trabajo temporal, no es un contrato indefinido. Mira como no nombran los profesores de trompeta, composición o trompa del Grado Medio metidos a dedo, sin estar en ningún tipo de lista. ¡Oposiciones Ya!

02.02.2017 15:09 responder

#13 padre dice:

Animo a la consejería que no dé un paso atrás.Como padre sufrí el nivel lamentable de profesorado interino.Mucha demagogia veo, reclamando derechos no adquiridos.La única via para entrar en la administración es la oposición, no el enchufismo.

02.02.2017 14:27 responder

#12 Javier dice:

No hacen más que manipular...Si no son capaces de pasar una oposición, es que no se merecen estar donde están.Menos llorar y más estudiar!!!

02.02.2017 14:18 responder

#11 Ya era hora!!! dice:

Qué poca verguenza tienen estos interinos...La gente no sabe que el 80% no han pasado ningún proceso selectivo,solo presentar papeles.Durante 25 años pararon todo intento de sacar oposiciones y ahora se quejan.Efecto llamada? Si , de canarios muy preparados que llevan años sin poder entrar en listas

02.02.2017 14:15 responder

#10 Hernandezvita dice:

El conservatorio de Las Palmas siempre ha sido una sangría, profesores nombrados a dedo y dando clase sin estar en listas y después no se quejan cuando hay profesores que ganaron un juicio al ayuntamiento y tienen plaza fija sin hacer oposiciones, eso sí que es triste

02.02.2017 14:03 responder

#9 canario-oriental-GC dice:

Esto está mangoneado por ATI-CC todo lo que toca lo destruye como pasa con los festivales de música de Canarias

02.02.2017 13:14 responder

#8 Leo dice:

¿No se dan cuenta que vendrán de otras comunidades a ocupar los puestos de trabajo? En comunidades con lengua propia no ocurriría porque lo tienen claro, bastante paro hay ya en Canarias para que vengan de fuera a opositar.

02.02.2017 12:51 responder

#7 Kimberly dice:

Efecto llamada, si estás preparado no tiene porque asustarte si viene o no más gente porque siempre se presentarán, lo que no es lógico que no se congestione esas listas después de 25 años y así evitar el efecto "sigo llenando mi bolsillo a costa del sistema". Ya es hora que las cosas se regularicen

02.02.2017 11:39 responder

#6 Pilar de la Serna dice:

Mérito y capacidad y que obtenga la plaza el más preparado, queremos los mejores dando clase a nuestros hijos, la interinidad no genera derechos sobre la plaza.

02.02.2017 11:38 responder

#5 perlamage dice:

Deberían de hacer una manifestación en contra de esta manipulación del profesorado interino y sacarlos de la burbuja en la que llevan años gozando con el mínimo esfuerzo, evitando así toda esta exagerada polémica y evitar los enchufes a dedo que se han producido estos últimos años en el conservatori

02.02.2017 11:23 responder

1 - 2