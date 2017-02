Patinando entre promesas incumplidas

Comentarios de los lectores

Los usuarios registrados pueden valorar los comentarios y no necesitan escribir su nombre y correo al incluir un comentario nuevo. Regístrese o entre con su nombre de usuario y clave.

#4 pobres chicos dice:

Pobres chicos a ver si a quien corresponde les acondicionan el lugar es una pena q encima q están haciendo deporte porque se mueven y no están con rollos raros de estupefacientes no les arreglen eso.A mi me gusta verlos con el skate muchos parecen verdaderos profesionales.y Encima los"torean" grima

02.02.2017 14:02