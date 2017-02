Podemos fuerza a la presidenta del Parlamento a que se replantee las dietas

Comentarios de los lectores

Los usuarios registrados pueden valorar los comentarios y no necesitan escribir su nombre y correo al incluir un comentario nuevo. Regístrese o entre con su nombre de usuario y clave.

#8 María_isleta dice: Mi afinidad a cualquier partido es mínima, ninguno considero me representa, sin embargo, he de reconocer los "meneos" en el Parlamento gracias a Podemos, porque el Psoe es de risa y el PP ni nombrarlo. 02.02.2017 16:54

#3 Marchando una de populismo oiiiiigaaaa ¡¡¡ dice: Pues si, la verdad que no les vendría mal un poco de dieta de la alcachofa. Por lo demás, lástima que los podemitas demagogos y populistas no piensen lo mismo de las dietas que cobran sus parlamentarios europeos y nacionales. 02.02.2017 13:08

#2 SIEMPRE LO MISMO dice:

a mi me exigen factura siempre que me mandan fuera, y como no este perfectamente cumplimentada y con sello del hotel me ponen mil pegas para darme la dieta,y la de manutención básicamente debo comer en McDonald o en un super para que me de para las 3 comidas diarias.y a estos sin mas les dan paston

02.02.2017 10:49